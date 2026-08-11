Ramalan Zodiak Taurus 11 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hubungan zodiak taurus dengan keluarga seharusnya berada pada kondisi terbaik hari ini. Jika bertemu rekan kerja di luar pekerjaan, mereka juga mungkin ramah dan suportif.

Hal ini mungkin berasal dari fakta bahwa jalur komunikasi terbuka lebar dan taurus telah mencapai pemahaman baru. Pertahankanlah karena hal ini akan menguntungkan semua orang yang terlibat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus perlu bersiap karena mungkin akan menghadapi masalah mengenai restu pernikahan dari keluarga. Terkait karir, manfaatkan beberapa perubahan positif di tempat kerja yang mungkin akan terjadi hari ini.

Sementara itu, berkendaralah dengan sangat hati-hati untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Terkait keuangan, taurus akan menghasilkan banyak uang dengan cukup mudah yang berguna untuk mengisi cadangan dana tambahan.

Cinta Taurus

Hari ini, masalah muncul dengan pasangan karena hal-hal kecil. Taurus mungkin juga tidak dapat memenuhi komitmen yang telah dibuat, sehingga menimbulkan gesekan lebih lanjut.

Masalah sosial akan benar-benar menjadi penyebab hari yang menantang dalam banyak hal. Selain itu, taurus disarankan untuk sangat berhati-hati dan waspada saat melakukan investasi keuangan.