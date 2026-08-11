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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 11 Agustus 2026 | 11.00 WIB

Ramalan Zodiak Leo 11 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.com - Zodiak leo terlihat sangat baik, merasa ramah, serta menawan. Teman, tetangga, dan orang asing mungkin akan berkomentar tentang betapa hebatnya penampilan leo. Komunikasi cenderung hangat, informatif, dan suportif. 

Hubungan dalam segala bentuk juga akan semakin kuat. Jika dapat menjadwalkan kencan dengan pasangan malam ini, leo mungkin akan mendapatkan respons yang sangat antusias dan memuaskan. Cobalah menikmati hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo memiliki waktu untuk menikmati kebersamaan yang menciptakan kenangan romantis dengan pasangan. Terkait karir, leo akan terkejut ketika diberi penghargaan atas kinerja yang ditunjukkan di tempat kerja.

Sementara itu, jangan melakukan aktivitas yang membutuhkan kerja fisik berat untuk menghindari cedera. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk mengamati pasar saham dan tidak membuat keputusan terburu-buru jika ingin berinvestasi.

Cinta Leo

Hari ini akan menjadi hari yang menjanjikan, karena leo memiliki waktu untuk menikmati kebersamaan dengan pasangan. Kesempatan ini akan menciptakan kenangan romantis dan memperkuat hubungan. 

Leo dan pasangan akan berhasil saling memahami dengan lebih baik. Secara keseluruhan, hari ini akan memberi leo kesempatan untuk mengembangkan pemahaman yang baik tentang pasangan.

Karir Leo

Editor: Hanny Suwindari
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