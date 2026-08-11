Ramalan Zodiak Gemini 11 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)
JawaPos.com - Kata-kata cinta zodiak gemini mungkin akan terucap kepada pasangan. Hambatan untuk melakukan komunikasi yang terbuka dan jujur telah disingkirkan dalam beberapa minggu terakhir.
Sehingga, gemini dan pasangan bisa saling mengungkapkan perasaan. Satu-satunya peringatan adalah jangan terlalu berlebihan. Terlalu sentimental bisa membuat pasangan merasa tidak nyaman. Bersikaplah bijaksana dan nikmati harimu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Selasa, 11 Agustus 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini harus berani dan terus terang jika ingin menunjukkan kepedulian kepada pasangan. Terkait karir, cobalah memperkuat diri sendiri dengan keterampilan baru untuk meningkatkan prospek karir.
Sementara itu, berhati-hatilah karena gemini rentan terhadap kecelakaan dan mengalami cedera fisik. Terkait keuangan, hindari melakukan investasi berisiko jangka pendek yang akan mendatangkan lebih banyak kerugian.
Cinta Gemini
Mencari hadiah untuk pasangan dapat memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Namun, gemini harus berani dan terus terang jika tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kepedulian kepada pasangan. Jangan malu dan ungkapkan keinginan hatimu untuk memulai perjalanan cinta.
Karir Gemini
Dedikasi dan loyalitas gemini di tempat kerja akan dihargai. Perkuat diri sendiri dengan keterampilan baru untuk meningkatkan prospek karir. Energi kreatif dan pengalaman akan memungkinkan gemini mencapai target yang telah ditetapkan di bidang profesional.
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