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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 11 Agustus 2026 | 10.50 WIB

Ramalan Zodiak Aries 11 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik)

JawaPos.com - Pasangan mungkin mendengar kabar baik tentang karir dan ingin mengajak zodiak aries merayakannya. Pergilah, karena pasanganmu sedang dalam suasana hati yang baik, terlihat menawan, dan merasa sangat bersemangat. 

Jika menginginkan malam yang tak terlupakan, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan juga aries tampil sebaik mungkin.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries mengendalikan reaksi terhadap pasangan karena cenderung bersikap agresif hari ini. Terkait karir, cobalah memanfaatkan semua bakatmu untuk meraih tujuan.

Sementara itu, berhati-hatilah di jalan dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm saat berkendara. Terkait keuangan, ambil risiko yang terukur saat akan berinvestasi dan beberapa pilihan aries pasti akan memberikan hasil finansial yang memuaskan.

Cinta Aries

Hari ini, aries perlu memahami perbedaan antara bersikap tegas dan agresif. Aries cenderung bersikap agresif hari ini, jadi perlu mengendalikan reaksi terhadap pasangan. 

Bersikap tegas mungkin akan memberi apa yang aries inginkan, tetapi bersikap agresif akan memberi kebalikannya. 

Karir Aries

Editor: Hanny Suwindari
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