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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 11 Agustus 2026 | 10.45 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 11 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)

JawaPos.com - Imajinasi zodiak virgo melambung tinggi dan kreativitas mengalir bebas. Ide-ide luar biasa untuk menyelesaikan proyek yang melibatkan menulis, musik, atau melukis mungkin muncul di kepala virgo sepanjang hari. 

Mulailah dengan sebuah ide dan catat yang lainnya agar virgo dapat merujuknya nanti. Jangan heran jika intuisi virgo juga meningkat. Manfaatkan semuanya dan bersenang-senanglah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo perlu menunjukkan penghargaan kepada pasangan untuk membuatnya merasa istimewa. Mengenai karir, virgo akan mendapatkan dorongan dalam karir tanpa meninggalkan pekerjaan saat ini. 

Sementara itu, berhati-hatilah di jalan dan hindari mengemudi karena kecelakaan sangat mungkin terjadi. Terkait keuangan, berkonsultasilah dengan ahli keuangan sebelum mengambil berinvestasi dan lakukan riset sebanyak mungkin.

Cinta Virgo

Sebaiknya virgo menunjukkan penghargaan kepada pasangan untuk membuatnya merasa istimewa. Perlu diingat bahwa ketika dipuji, dia akan berkembang, maju, dan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih besar daripada sebelumnya. 

Sikap kecil dari virgo akan diterima dengan baik. Oleh karena itu, ungkapkan cinta kepada pasangan untuk meningkatkan hubunganmu.

Karir Virgo

Editor: Hanny Suwindari
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