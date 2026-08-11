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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 11 Agustus 2026 | 10.30 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 11 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keua

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Magnific)

JawaPos.com - Figur otoritas mungkin akan membuat masalah bagi zodiak capricorn hari ini. Ini adalah situasi dimana kehati-hatian yang ekstrem diperlukan. Beberapa pengaruh negatif sedang mengelilingi capricorn saat ini. 

Hal terbaik yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang salah dan mengatasinya dengan tenang. Sesuai dengan horoskop harian, capricorn tidak perlu khawatir tentang menemukan jalan keluar dari kesulitan ini. ​​

Namun, capricorn harus menghindari mengatakan apa pun yang dapat merusak peluang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Perubahan suasana hati dan pikiran zodiak capricorn akan membuat pasangan lebih bahagia. Terkait karir, capricorn akan berhasil mencapai tujuan setelah menggabungkan kreativitas, imajinasi, logika, dan kepraktisan. 

Sementara itu, atasi masalah pencernaan ringan dengan menghilangkan konsumsi makanan tidak sehat atau tidak bersih. Terkait keuangan, capricorn memiliki kesempatan untuk mencoba keberuntungan dan menghasilkan uang dengan berdagang saham.

Cinta Capricorn

Pandangan hidup capricorn yang baru dan positif akan menarik perhatian pasangan. Perubahan suasana hati dan pikiran ini akan benar-benar menghidupkan kembali hubungan dan membuat pasangan lebih bahagia berada di dekat capricorn. 

Mempertahankan pikiran positif dan suasana hati yang gembira, akan memastikan bahwa hubungan capricorn memiliki dasar yang sehat untuk waktu yang lama.

Editor: Hanny Suwindari
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