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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 11 Agustus 2026 | 11.45 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 11 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Freepik)

JawaPos.com – Hari ini, emosi dan kepribadian zodiak libra akan terpengaruh. Libra memiliki kesempatan yang lebih baik untuk tetap positif dan meningkatkan vitalitas untuk tumbuh. 

Hari ini juga dapat menjadi hari yang bermanfaat untuk memperkuat hubungan libra dengan orang-orang terdekat. Libra dapat meluangkan waktu untuk bermeditasi atau memusatkan energi demi meningkatkan kualitas hidup.

Hari ini, zodiak scorpio akan menunjukkan sisi yang santai dan ceria, yang tidak selalu terjadi setiap hari. Orang-orang di sekitar jarang melihat sisi ini, karena scorpio selalu tegang dan menjaga jarak. 

Cobalah mengesampingkan kekhawatiran yang telah mengganggu sejak lama dan luangkan waktu untuk tenang dan damai. Gunakan hari ini untuk membangun kebahagiaan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Selasa, 11 Agustus 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu menikmati romansa yang penuh semangat dengan merencanakan pertemuan bersama pasangan. Terkait karir, libra memiliki kekuatan untuk membuat atasan memberikan posisi yang didambakan.

Sementara itu, ambil beberapa tindakan pencegahan agar libra tidak berisiko mengalami cedera serius. Terkait keuangan, ingatlah bahwa investasi yang libra lakukan sekarang harus bertujuan untuk jangka panjang.

Cinta Libra

Ini akan menjadi hari yang sangat menjanjikan, karena ada indikasi bahwa libra menikmati romansa yang penuh semangat. Oleh karena itu, libra harus merencanakan pertemuan yang menyenangkan dengan pasangan. 

Editor: Hanny Suwindari
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