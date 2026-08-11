Ramalan Zodiak Scorpio 11 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Hstrongart)
JawaPos.com – Hari ini, zodiak scorpio akan menunjukkan sisi yang santai dan ceria, yang tidak selalu terjadi setiap hari. Orang-orang di sekitar jarang melihat sisi ini, karena scorpio selalu tegang dan menjaga jarak.
Cobalah mengesampingkan kekhawatiran yang telah mengganggu sejak lama dan luangkan waktu untuk tenang dan damai. Gunakan hari ini untuk membangun kebahagiaan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Selasa, 11 Agustus 2026.
Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Zodiak scorpio perlu menikmati kebersamaan dengan melakukan perjalanan wisata bersama pasangan. Terkait karir, karir scorpio akan meningkat dengan datangnya promosi yang telah lama dinantikan.
Sementara itu, hindari kecelakaan dengan berhati-hati saat membawa benda berat atau berjalan di atas permukaan yang licin. Pada ranah keuangan, scorpio mungkin akan menerima kabar baik, dimana akan mendapatkan bonus atau kenaikan gaji.
Cinta Scorpio
Hubungan romantis akan menambah bumbu dalam hidup dan membuat scorpio dalam suasana hati yang bahagia. Ada indikasi bahwa scorpio menikmati kebersamaan dengan pasangan dengan melakukan perjalanan wisata bersama.
Hal ini tidak hanya akan menyegarkan energi dan gairah, tetapi juga akan memberi scorpio dan pasangan kesempatan untuk saling memahami dengan baik.
Karir Scorpio
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