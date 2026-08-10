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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 11 Agustus 2026 | 05.56 WIB

Bulan Ini Jadi Titik Balik, 5 Shio Disebut Makin Dekat dengan Rezeki Besar

Ilustrasi Meraih Rezeki Besar (magnific) - Image

Ilustrasi Meraih Rezeki Besar (magnific)

JawaPos.com – Peruntungan setiap orang dipercaya dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dalam astrologi Tionghoa, sejumlah shio bahkan kerap dikaitkan dengan peluang mendapatkan keberuntungan, termasuk dalam urusan karier, bisnis, dan keuangan.

Memasuki bulan ini, ada lima shio yang disebut sedang berada dalam fase positif. Berbagai kesempatan baru diprediksi mulai bermunculan dan dapat menjadi pintu menuju kehidupan yang lebih mapan.

Jika mampu memanfaatkan momentum dengan tepat, kerja keras yang selama ini dilakukan berpotensi memberikan hasil yang lebih terasa.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang disebut memiliki peluang menuju kemakmuran dan kekayaan bulan ini.

1. Shio Kerbau

Pemilik Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang tekun, sabar, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan. Mereka biasanya memilih terus bekerja daripada mengeluhkan keadaan.

Setelah melewati masa yang cukup berat, bulan ini disebut dapat membawa perubahan positif bagi Shio Kerbau. Sejumlah jalan yang sebelumnya terasa buntu mulai menunjukkan peluang baru.

Ide yang selama ini hanya tersimpan dalam rencana juga berpotensi menemukan momentum untuk diwujudkan. Bagi mereka yang sedang mengembangkan bisnis, kesempatan baru bisa datang melalui lingkungan kerja maupun hubungan personal.

Dukungan dari orang-orang terdekat turut menjadi salah satu faktor penting. Atasan, rekan kerja, maupun keluarga dapat memberikan kepercayaan yang membantu Shio Kerbau bergerak lebih maju.

Bagi yang sudah lama mempertimbangkan untuk membuka usaha, periode ini dipercaya menjadi waktu yang cukup baik untuk mulai mengambil langkah. Kesabaran dan kerja keras yang selama ini mereka tanam perlahan dapat menghasilkan perkembangan yang menggembirakan.

2. Shio Ular

Shio Ular sering digambarkan sebagai sosok yang mempunyai intuisi kuat dan kemampuan berpikir strategis. Mereka cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan sekaligus mampu membaca peluang dengan cukup tajam.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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