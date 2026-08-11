Rezeki Melesat! 7 Weton yang Akan Bangkit dari Kesulitan Finansial Menuju Keberuntungan Besar

JawaPos.com - Dalam perjalanan hidup, tidak semua orang melalui jalan yang lurus tanpa hambatan.

Ada kalanya, seseorang harus menghadapi ujian berat yang menguras tenaga, pikiran, dan perasaan, terutama dalam hal finansial.

Bagi sebagian orang, ujian ini terasa seperti beban yang tak berkesudahan, namun dalam kepercayaan Jawa kuno, justru di balik masa-masa sulit itu tersimpan pertanda akan datangnya titik balik keberuntungan.

Dalam tradisi spiritual Jawa, hari lahir atau weton diyakini bukan sekadar penanda tanggal, melainkan membawa energi yang memengaruhi jalan hidup seseorang.

Beberapa weton dipercaya memiliki pola hidup yang awalnya penuh rintangan dan tekanan, namun akhirnya mengalami kebangkitan luar biasa.

Ketika masa sulit terlewati, pintu rezeki terbuka lebar dan memberikan kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih mapan.

Tujuh weton berikut ini diyakini sedang berada di ambang perubahan besar dalam hal keuangan.

Setelah masa-masa berat yang penuh pengorbanan, mereka akan menyambut fase baru yang membawa kelimpahan, stabilitas, dan peluang usaha yang menguntungkan.

Inilah tanda-tanda bahwa kesulitan yang Anda hadapi selama ini hanyalah langkah terakhir sebelum menuju kehidupan yang jauh lebih baik yang dihimpun dari kanal YouTube NGAOS JAWA.