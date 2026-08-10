Simak, 5 Weton yang Mampu Mengangkat Derajat Orang Tua Menurut Primbon Jawa dan Rahasia Energinya

JawaPos.com - Dalam warisan budaya Jawa, setiap anak yang lahir membawa neptu atau nilai kelahiran yang diyakini memengaruhi perjalanan hidupnya.

Tidak hanya terkait dengan nasib pribadi, weton juga dipercaya memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan dan kemuliaan orang tua.

Ada beberapa weton yang dianggap istimewa karena diyakini mampu menjadi pembuka jalan kesuksesan dan pengangkat martabat keluarga.

Primbon Jawa memandang bahwa kelahiran seorang anak bukanlah peristiwa kebetulan, melainkan bagian dari tatanan kosmis yang penuh makna.

Beberapa weton diyakini memiliki aura pengasihan, daya tarik spiritual, hingga kekuatan batin yang membuat anak-anak ini menjadi sumber kebanggaan bagi orang tua.

Keberhasilan mereka, baik dalam karier, rezeki, maupun kebijaksanaan, sering menjadi berkah yang mengangkat derajat keluarga.

Dalam pembahasan ini, kita akan menelusuri 5 weton pilihan yang disebut dalam primbon Jawa sebagai pembawa kemuliaan bagi orang tuanya yang dihimpun dari kanal YouTube CAHYA WETON.

Setiap weton memiliki karakter, energi, dan perjalanan hidup yang unik.

Jika Anda atau anak Anda termasuk salah satunya, ini bisa menjadi isyarat untuk mengenali dan mengoptimalkan potensi yang telah dianugerahkan.