Simak, 5 Weton yang Mampu Mengangkat Derajat Orang Tua Menurut Primbon Jawa dan Rahasia Energinya

ilustrasi Weton Anak Pembawa Keberuntungan Besar./ freepik
JawaPos.com - Dalam warisan budaya Jawa, setiap anak yang lahir membawa neptu atau nilai kelahiran yang diyakini memengaruhi perjalanan hidupnya.
Tidak hanya terkait dengan nasib pribadi, weton juga dipercaya memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan dan kemuliaan orang tua.
Ada beberapa weton yang dianggap istimewa karena diyakini mampu menjadi pembuka jalan kesuksesan dan pengangkat martabat keluarga.
Primbon Jawa memandang bahwa kelahiran seorang anak bukanlah peristiwa kebetulan, melainkan bagian dari tatanan kosmis yang penuh makna.
Beberapa weton diyakini memiliki aura pengasihan, daya tarik spiritual, hingga kekuatan batin yang membuat anak-anak ini menjadi sumber kebanggaan bagi orang tua.
Keberhasilan mereka, baik dalam karier, rezeki, maupun kebijaksanaan, sering menjadi berkah yang mengangkat derajat keluarga.
Dalam pembahasan ini, kita akan menelusuri 5 weton pilihan yang disebut dalam primbon Jawa sebagai pembawa kemuliaan bagi orang tuanya yang dihimpun dari kanal YouTube CAHYA WETON.
Setiap weton memiliki karakter, energi, dan perjalanan hidup yang unik.
Jika Anda atau anak Anda termasuk salah satunya, ini bisa menjadi isyarat untuk mengenali dan mengoptimalkan potensi yang telah dianugerahkan.
Weton Senin Kliwon memiliki neptu 8, hasil dari penjumlahan hari Senin (4) dan pasaran Kliwon (4).
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates
Siaran Tunda Moto3 Inggris 2026! Ini Jadwal dan Link Live Streaming Veda Ega Pratama di Silverstone
Juara Piala Presiden 2026! 3 Pemain Persebaya Jalani Pemulihan Jelang Super League 2026/2027