Bukan Sekadar Hoki! 7 Weton Ini Disebut Punya Jalan Rezeki Istimewa Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Weton dalam tradisi Jawa kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari karakter, hubungan sosial, hingga keberuntungan dan rezeki.

Kepercayaan tersebut membuat sejumlah kombinasi weton dianggap memiliki keistimewaan tersendiri. Salah satunya adalah anggapan bahwa beberapa weton mempunyai jalan rezeki yang lebih terbuka dan mudah menemukan peluang dalam kehidupan.

Dalam cerita dan kepercayaan masyarakat Jawa, sosok Eyang Semar juga sering dikaitkan dengan perlindungan, kebijaksanaan, serta kemakmuran. Karena itu, muncul anggapan mengenai sejumlah weton yang disebut sebagai "anak emas" Eyang Semar.

Istilah tersebut tentu berada dalam ranah kepercayaan dan tradisi, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. Dalam pandangan primbon, karakter dan perjalanan hidup tetap dipengaruhi oleh sikap, usaha, doa, serta bagaimana seseorang menjalani kehidupannya.

Dirangkum dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut tujuh weton yang dalam kepercayaan tersebut disebut memiliki jalur rezeki yang kuat dan berlimpah.

1. Senin Legi Senin Legi menjadi salah satu weton yang dipercaya memiliki daya tarik kuat dalam urusan rezeki.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai sosok yang mampu melihat peluang dan cukup mudah mendapatkan jalan ketika menghadapi persoalan pekerjaan maupun usaha.

Keberuntungan mereka tidak selalu datang dalam bentuk uang secara langsung. Bisa saja peluang tersebut muncul melalui pekerjaan baru, relasi, kerja sama, atau kesempatan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan.

Dalam kepercayaan Jawa, keseimbangan karakter Senin dan pasaran Legi dianggap memberikan energi positif dalam kehidupan. Karena itu, Senin Legi kerap dikaitkan dengan kemudahan memperoleh penghidupan.