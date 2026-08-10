5 Weton Pembawa Rezeki Melimpah Bulan Ini Menurut Primbon Jawa, Keberuntungan Bakal Mengalir Deras

JawaPos.com – Pernah merasa sudah bekerja keras, tetapi hasil yang didapat belum juga sesuai harapan?

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, perjalanan rezeki seseorang terkadang dikaitkan dengan weton, yaitu kombinasi hari dan pasaran saat seseorang dilahirkan.

Primbon Jawa meyakini setiap weton memiliki karakter dan energi yang berbeda. Ada yang disebut memiliki jalan rezeki berliku, tetapi ada pula yang dipercaya memasuki fase keberuntungan setelah melewati berbagai ujian.

Menariknya, bulan ini disebut menjadi waktu yang cukup istimewa bagi lima weton tertentu.

Peluang yang sebelumnya terasa tertutup diyakini mulai terbuka. Rezeki pun bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka, mulai dari pekerjaan, usaha, relasi, hingga kesempatan baru.

Namun, ramalan tetaplah bagian dari kepercayaan dan tradisi. Hasil kehidupan seseorang tentu tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan weton.

Lantas, weton apa saja yang disebut sedang menjadi magnet rezeki?

Berikut lima weton pembawa rezeki melimpah bulan ini yang dirangkum dari kepercayaan primbon Jawa dan kanal YouTube LANGIT PRIMBON.

1. Jumat Kliwon – Rezeki Datang dari Arah Tak Terduga Jumat Kliwon selama ini dikenal sebagai salah satu weton yang memiliki karakter kuat dalam tradisi primbon Jawa.