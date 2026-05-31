7 Weton yang Semakin Tua Semakin Beruntung, Karier dan Rezekinya Melejit di Usia Senja

JawaPos.Com - Kesuksesan setiap orang tidak selalu datang di waktu yang sama. Sebagian orang mungkin sudah menikmati hidup nyaman sejak usia muda, tetapi sebagian lainnya justru baru menemukan keberuntungan ketika usia mulai menua.

Dalam perjalanan hidup, pengalaman, kegagalan, dan tekanan yang dihadapi selama bertahun-tahun sering kali menjadi bekal penting yang membawa seseorang menuju masa terbaiknya.

Dalam tradisi Jawa, weton dipercaya bukan sekadar penanda hari lahir, tetapi juga gambaran karakter dan arah perjalanan hidup seseorang.

Beberapa weton disebut memiliki pola kehidupan yang lambat berkembang pada masa muda.

Rezekinya terasa seret, karier berjalan naik turun, dan perjuangan hidup datang silih berganti.

Namun setelah memasuki usia matang, terutama mendekati masa senja, kehidupan mereka justru berubah drastis menjadi lebih mapan dan penuh keberuntungan.

Usia senja dianggap sebagai masa ketika seseorang sudah lebih tenang menghadapi hidup.

Cara berpikir menjadi lebih matang, emosi lebih terkendali, dan keputusan yang diambil biasanya jauh lebih bijaksana.

Dari situlah banyak orang percaya rezeki mulai datang lebih stabil dan karier berkembang lebih baik dibanding masa mudanya.

Dilansir dari kanal Youtube Ning Kenewae, inilah tujuh weton yang dipercaya semakin tua semakin beruntung, bahkan karier dan rezekinya disebut melejit di usia senja.

1. Senin Wage

Pemilik weton Senin Wage dikenal sebagai pribadi yang sabar dan kuat menghadapi tekanan hidup.

Pada masa muda, mereka sering harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Tidak sedikit yang mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaan yang tidak stabil, hingga usaha yang berkali-kali mengalami kegagalan.