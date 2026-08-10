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Lania Monica
Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.53 WIB

Simak! 3 Shio yang Terlindungi dari Hidup Sial Sepanjang Tahun Berkat Hati yang Teramat Dermawan

Pribadi dermawan./ - Image

Pribadi dermawan./

JawaPos.com - Ramalan pakar feng shui menyebutkan bahwa di tahun ini ada beberapa shio yang akan terbebas dari ciong sama sekali.

Menariknya, penyebab utama keberuntungan ini bukan hanya karena faktor perhitungan bintang atau elemen, melainkan karena satu hal sederhana namun sangat berharga: sifat dermawan yang mereka miliki sejak lama.

Kebaikan hati, rasa empati, dan kebiasaan membantu orang lain ternyata menjadi magnet yang memanggil keberkahan dari alam semesta. Dewa rezeki atau Dewa Chai Sen dipercaya akan menurunkan limpahan keberuntungan kepada mereka yang tulus memberi tanpa pamrih. 

Dikutip dari YouTube Shio Forecast Daily, berikut adalah tiga shio yang terbebas dari ciong sepanjang tahun berkat sifat dermawannya:

1. Shio Macan

Dalam horoskop Tiongkok, shio Macan dikenal memiliki cara tersendiri dalam menunjukkan kasih sayang. Mereka tidak pernah ragu membantu orang lain, bahkan tanpa berpikir dua kali.

Sifat ini membuat Dewa Chai Sen terketuk hatinya dan menurunkan rezeki yang melimpah. Keberkahan inilah yang menjadikan shio Macan bebas dari ciong sepanjang tahun.

2. Shio Kambing

Pemilik shio Kambing tidak tahan melihat orang di sekitarnya kesusahan. Mereka selalu siap membantu, baik melalui tenaga, pikiran, maupun materi.

 Kebiasaan berbagi rezeki membuat hati mereka selalu bersih dari iri atau dengki. Dewa rezeki yang melihat ketulusan ini akan melindungi mereka dari segala bentuk kesialan, sehingga tahun ini shio Kambing tetap aman dari ciong.

Editor: Hanny Suwindari
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