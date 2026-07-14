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Rabbany Wanadriani
Rabu, 15 Juli 2026 | 05.24 WIB

Berjiwa Dermawan, 5 Zodiak Ini Disebut Punya Hati Emas dan Suka Menolong

ilustrasi zodiak yang dikenal memiliki sifat murah hati dan selalu dilimpahi rezeki. (Freepik) - Image

ilustrasi zodiak yang dikenal memiliki sifat murah hati dan selalu dilimpahi rezeki. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam pandangan astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter yang hangat, penuh perhatian, dan mudah tergerak untuk membantu orang lain. Mereka dikenal sebagai pribadi yang senang berbagi, baik dalam bentuk waktu, tenaga, maupun dukungan kepada orang-orang di sekitarnya.

Sikap murah hati tersebut membuat mereka kerap membawa energi positif dan menciptakan suasana yang menyenangkan bagi banyak orang. Dengan kepedulian serta rasa empati yang tinggi, mereka dianggap memiliki kepribadian yang istimewa.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak yang dipercaya memiliki hati emas, dikenal dermawan, dan senang memberikan kebaikan kepada sesama.

1. Cancer

Cancer dikenal karena sifatnya yang baik dan peduli. Mereka memiliki keinginan kuat untuk membantu orang.

Dengan hati yang lembut, mereka dengan murah hati memberikan waktu, tenaga, dan sumber daya kepada orang yang butuh.

Baik sebagai pendengar atau uluran tangan, Cancer selalu bersedia memberikan dukungan.

2. Pisces

Pisces terkenal karena sifatnya yang empatik dan penyayang. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang perjuangan dan tantangan yang dihadapi orang lain.

Dengan hati yang baik, mereka dengan murah hati memberi sumbangan untuk kegiatan amal dan mendukung orang yang butuh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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