Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Minggu, 12 Juli 2026 | 03.02 WIB

6 Zodiak yang Dikenal Paling Dermawan, Senang Berbagi dan Peduli pada Sesama

Ilustrasi zodiak baik hati namun tidak memiliki sahabat dekat. (Vecteezy: suranualpradid) - Image

Ilustrasi zodiak baik hati namun tidak memiliki sahabat dekat. (Vecteezy: suranualpradid)

JawaPos.com - Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter yang murah hati dan gemar membantu orang lain. Mereka dikenal tidak ragu berbagi, baik dalam bentuk materi, waktu, maupun perhatian kepada orang-orang di sekitarnya.

Sikap peduli yang dimiliki membuat mereka sering mengutamakan kepentingan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Selain itu, mereka juga kerap memberikan dukungan emosional, semangat, dan motivasi kepada orang yang sedang menghadapi kesulitan.

Mengutip English Jagran, berikut enam zodiak yang dikenal memiliki sifat dermawan dan senang memberi menurut astrologi.

1. Cancer

Cancer dikenal karena ikatan emosional kuat dengan orang lain. Mereka peduli dan selalu bersedia memberikan dukungan.

Kedermawanan mereka tidak hanya berupa barang-barang material, tetapi juga menawarkan kenyamanan, cinta, dan keamanan.

Mereka cenderung prioritaskan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan sendiri dan membuat semua orang merasa diperhatikan.

2. Leo

Leo pada dasarnya baik hati dan cenderung memberi dengan cuma-cuma. Mereka sering memberikan perhatian dan cinta kepada orang terkasih.

Mereka tidak pernah malu untuk membantu, senang berbagi prestasi, waktu, dan energi a dengan orang-orang tersayang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Tanpa Pamrih, 6 Zodiak Ini Disebut Memiliki Sifat Dermawan dan Senang Membantu Orang Lain - Image
Zodiak

Tanpa Pamrih, 6 Zodiak Ini Disebut Memiliki Sifat Dermawan dan Senang Membantu Orang Lain

Rabu, 8 Juli 2026 | 06.18 WIB

Tidak Pelit, 6 Zodiak Ini Diyakini Punya Sifat Dermawan dan Suka Memberi - Image
Zodiak

Tidak Pelit, 6 Zodiak Ini Diyakini Punya Sifat Dermawan dan Suka Memberi

Minggu, 5 Juli 2026 | 03.20 WIB

Dikenal Dermawan dan Suka Memberi, 6 Zodiak Ini Sangat Loyal Terhadap Sesama - Image
Zodiak

Dikenal Dermawan dan Suka Memberi, 6 Zodiak Ini Sangat Loyal Terhadap Sesama

Rabu, 1 Juli 2026 | 05.13 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

4

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

5

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

6

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

7

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

8

Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi

9

Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore