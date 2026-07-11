6 Zodiak yang Dikenal Paling Dermawan, Senang Berbagi dan Peduli pada Sesama

JawaPos.com - Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter yang murah hati dan gemar membantu orang lain. Mereka dikenal tidak ragu berbagi, baik dalam bentuk materi, waktu, maupun perhatian kepada orang-orang di sekitarnya.

Sikap peduli yang dimiliki membuat mereka sering mengutamakan kepentingan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Selain itu, mereka juga kerap memberikan dukungan emosional, semangat, dan motivasi kepada orang yang sedang menghadapi kesulitan.

Mengutip English Jagran, berikut enam zodiak yang dikenal memiliki sifat dermawan dan senang memberi menurut astrologi.

1. Cancer

Cancer dikenal karena ikatan emosional kuat dengan orang lain. Mereka peduli dan selalu bersedia memberikan dukungan.

Kedermawanan mereka tidak hanya berupa barang-barang material, tetapi juga menawarkan kenyamanan, cinta, dan keamanan.

Mereka cenderung prioritaskan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan sendiri dan membuat semua orang merasa diperhatikan.

2. Leo

Leo pada dasarnya baik hati dan cenderung memberi dengan cuma-cuma. Mereka sering memberikan perhatian dan cinta kepada orang terkasih.