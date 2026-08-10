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Niko Sulpriyono
Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.38 WIB

Orang Tua Wajib Tahu! 5 Weton Ini Dipercaya Jadi Pembawa Rezeki dan Kebanggaan Keluarga

Ilustrasi mengangkat derajat orang tua (Freepik) - Image

Ilustrasi mengangkat derajat orang tua (Freepik)

JawaPos.com – Setiap orang tua tentu memiliki harapan besar agar anaknya kelak tumbuh menjadi pribadi sukses, mandiri, dan mampu membawa kebahagiaan bagi keluarga.

Dalam budaya Jawa, harapan tersebut terkadang dikaitkan dengan weton atau kombinasi hari lahir dan pasaran. Perhitungan weton menghasilkan nilai yang disebut neptu, yang dalam tradisi primbon digunakan untuk menafsirkan berbagai karakter dan perjalanan hidup seseorang.

Salah satu tafsir yang menarik perhatian adalah anggapan bahwa ada weton tertentu yang berpotensi membawa kemajuan bagi keluarga.

Pemilik weton tersebut dipercaya mempunyai karakter seperti pekerja keras, bertanggung jawab, berwibawa, serta mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Sifat-sifat inilah yang kemudian dianggap dapat menjadi jalan menuju keberhasilan.

Namun, perlu diingat bahwa ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Lantas, weton apa saja yang disebut-sebut mampu menjadi sumber kebanggaan sekaligus mengangkat derajat orang tua?

Berikut lima di antaranya yang dirangkum dari materi kanal YouTube CAHYA WETON.

1. Senin Kliwon, Punya Karakter yang Dipercaya Menarik Peluang

Senin Kliwon memiliki neptu 12, berasal dari nilai Senin sebesar 4 dan Kliwon sebesar 8.

Dalam tafsir tradisional, pemilik weton ini kerap digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai karakter kuat tetapi tetap mampu bersikap lembut kepada orang lain.

Mereka dipercaya memiliki intuisi dan kepekaan yang cukup baik ketika menghadapi berbagai keadaan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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