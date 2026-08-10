Bukan Soal Keturunan, 6 Weton Ini Dipercaya Membawa Aura Bangsawan

Ilustrasi weton yang memiliki aura ningrat dan ditakdirkan jadi pewaris kekayaan bangsawan (freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Perhitungan hari dan pasaran kelahiran juga kerap dikaitkan dengan karakter, watak, hingga gambaran perjalanan hidup seseorang.
Salah satu kepercayaan yang menarik perhatian adalah mengenai weton yang disebut memiliki aura ningrat.
Istilah tersebut tidak selalu dimaknai sebagai keturunan bangsawan secara harfiah. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, aura ningrat lebih sering dikaitkan dengan pembawaan yang berwibawa, tenang, berkarisma, serta mampu membuat orang lain menaruh hormat.
Ada pula yang menghubungkannya dengan sifat kepemimpinan dan kebijaksanaan yang seolah sudah melekat sejak seseorang dilahirkan.
Namun, perlu dicatat, anggapan mengenai weton, aura bangsawan, maupun hubungan weton dengan nasib merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya Jawa, bukan sesuatu yang telah dibuktikan secara ilmiah.
Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki aura tersebut?
Berikut enam weton yang dalam kepercayaan tertentu disebut membawa wibawa ningrat dan karakter kepemimpinan.
Kamis Pahing kerap digambarkan sebagai weton dengan karakter tenang, tegas, dan penuh pertimbangan.
Dalam hitungan weton, Kamis memiliki nilai 8, sedangkan Pahing bernilai 9 sehingga jumlah neptunya adalah 17.
Pemilik weton ini dipercaya mempunyai pembawaan yang membuat orang lain mudah memberikan kepercayaan.
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