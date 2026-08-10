Rezeki Berhamburan! 5 Weton Justru Makin Kaya di Usia Tua Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam ajaran primbon Jawa, setiap weton diyakini membawa getaran energi unik yang memengaruhi jalan hidup seseorang.

Ada weton yang sejak muda sudah menikmati keberuntungan, namun ada pula yang baru memetik hasil jerih payahnya di usia senja.

Fenomena ini kerap dianggap sebagai “rezeki tertunda” yang justru membawa keberkahan berlipat.

Menariknya, beberapa weton yang tampak biasa-biasa saja di masa muda, justru menyimpan potensi besar untuk meraih kemapanan luar biasa di kemudian hari.

Mereka umumnya melewati banyak rintangan, membangun mental kuat, dan menanam kebaikan tanpa pamrih, sehingga ketika rezeki datang, mereka telah siap menerimanya dengan bijak.

Artikel ini akan membahas lima weton istimewa yang menurut primbon Jawa akan semakin kaya di usia tua yang dirangkum dari kanal YouTube CAHYA WETON.

Anda akan mengetahui watak khas, kekuatan spiritual, dan jalannya rezeki masing-masing weton.

Jika salah satunya adalah weton Anda, bersiaplah karena perjalanan hidup Anda mungkin sedang menuju puncak kemapanan.

1. Kamis Wage Weton Kamis Wage memiliki neptu 12 yang melambangkan karakter pendiam, sabar, dan memiliki tekad kuat.