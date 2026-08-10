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Rabbany Wanadriani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.06 WIB

Punya Ambisi Besar, 4 Shio Ini Disebut Cocok Mengejar Kekayaan

ilustrasi shio yang hidup sukses. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang hidup sukses. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Keinginan untuk memiliki kehidupan mapan dan berkecukupan tentu dimiliki banyak orang. Namun, jalan menuju kesuksesan finansial tidak selalu mudah karena membutuhkan ketekunan, perencanaan, serta keberanian dalam mengambil keputusan.

Dalam astrologi Tionghoa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang dimilikinya. Sejumlah shio dipercaya mempunyai sifat ambisius, pekerja keras, dan pandai melihat peluang sehingga dianggap memiliki potensi besar untuk mencapai kesuksesan finansial.

Meski demikian, anggapan mengenai keberuntungan berdasarkan shio merupakan bagian dari kepercayaan atau astrologi, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari laman Horoscope, berikut empat shio yang dikenal memiliki tekad kuat dan karakter yang mendukung perjuangan menuju kehidupan yang lebih makmur.

1. Shio Macan

Pemilik shio Macan dikenal memiliki rasa percaya diri yang tinggi serta karakter berani. Mereka biasanya tidak mudah puas dengan pencapaian sederhana dan memiliki keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Ambisi tersebut membuat mereka berani mengejar pekerjaan dengan penghasilan tinggi maupun membangun usaha sendiri. Mereka juga cenderung menyukai pengakuan dan penghargaan atas pencapaian yang diraih.

Di balik ambisinya, shio Macan juga dikenal memiliki kepedulian terhadap orang-orang terdekat. Ketika berhasil mencapai kondisi finansial yang baik, mereka tidak keberatan berbagi kebahagiaan dengan keluarga maupun sahabat.

2. Shio Monyet

Shio Monyet dikenal sebagai sosok yang mampu berpikir panjang ketika merencanakan masa depan. Mereka cenderung tidak terburu-buru dalam mengejar hasil dan bersedia bekerja secara konsisten untuk mencapai target.

Kemampuan mengatur keuangan juga menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan shio ini. Mereka lebih memilih mengumpulkan dan mengembangkan aset secara bertahap daripada mengejar keuntungan instan.

Bagi sebagian pemilik shio Monyet, kekayaan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Mereka juga memiliki keinginan menciptakan kehidupan yang lebih aman bagi keluarga dan generasi berikutnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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