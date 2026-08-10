Kekayaan Melimpah! 6 Shio Istimewa Rezekinya Diutamakan dan Lancar Setiap Turunnya

Ilustrasi kekayaan/Magnific
JawaPos.com - Dalam ilmu astrologi Tiongkok, keberuntungan dan rezeki seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh usaha keras dan kerja cerdas, tetapi juga oleh harmoni semesta yang terhubung dengan siklus shio.
Dikenal sebagai energi “Cai Shen” atau Dewa Uang, kekuatan spiritual ini dipercaya senantiasa mengawasi aliran rezeki dan memastikan bahwa mereka yang terpilih akan mendapatkan gelontoran rezeki yang deras, lancar, dan tak terputus.
Dilansir dari Youtube Rezeki dan Hoki, memasuki pertengahan hingga akhir tahun ini, ramalan Tiongkok menunjukkan bahwa ada 6 shio istimewa yang rezekinya akan diprioritaskan.
Setiap turunnya keberuntungan akan seperti gelosoran deras, memudahkan mereka untuk menumpuk kekayaan, membayar lunas segala beban, dan meraih kemakmuran secara konsisten.
Siapa saja mereka? Mari kita ungkap bersama!
1. Shio Tikus (Rat) — Si Jenius Finansial yang Didorong Dewa Uang
Shio Tikus dikenal cerdik dan penuh strategi. Tahun ini, keberuntungan mereka mendapatkan perhatian khusus dari Cai Shen.
Setiap langkah bisnis atau investasi yang dilakukan akan didorong oleh intuisi tajam, membuka jalan bagi rezeki tak terduga.
Dewa Uang seakan memantau setiap pergerakan mereka, memastikan aliran uang mengalir mulus tanpa tersendat.
Penghasilan tambahan dan bonus-bonus yang di luar perkiraan siap mengisi pundi-pundi mereka.
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