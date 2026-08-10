Jago Melihat Peluang Cuan, 5 Shio Ini Diramal Punya Jalan Menuju Kekayaan

JawaPos.com – Ramalan astrologi Tionghoa kembali mengulas karakter sejumlah shio yang disebut memiliki kemampuan kuat dalam urusan finansial.

Menurut kepercayaan tersebut, ada shio tertentu yang dinilai lebih piawai dalam membaca kesempatan, membangun karier, hingga mengelola pemasukan. Kemampuan itu disebut dapat menjadi modal untuk mencapai kehidupan yang lebih mapan.

Kekayaan dalam ramalan ini tidak hanya dikaitkan dengan besarnya penghasilan. Kemampuan mengatur uang, memanfaatkan peluang, membangun jaringan, dan mengambil keputusan finansial juga menjadi faktor yang dianggap penting.

Sejumlah shio bahkan digambarkan mampu mengembangkan kondisi finansial secara bertahap, mulai dari membangun penghasilan hingga mengumpulkan aset.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang disebut memiliki potensi menghasilkan uang dalam jumlah besar hingga mencapai kemapanan menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Kambing Shio Kambing yang lahir pada 1979, 1991, 2003, dan 2015 disebut memiliki karakter yang mendukung pengelolaan keuangan secara teratur.

Mereka dikenal sebagai pribadi yang lembut, baik hati, dan cenderung menyukai lingkungan yang tenang. Dalam dunia profesional, karakter tersebut membuat mereka dapat membangun hubungan kerja yang harmonis.

Kemampuan berkomunikasi juga menjadi salah satu kelebihan Shio Kambing. Mereka relatif mudah bekerja sama dengan orang lain dan menjaga hubungan profesional.

Dari sisi finansial, Shio Kambing disebut cukup berhati-hati dalam mengelola pemasukan. Mereka cenderung lebih mengutamakan kestabilan daripada mengambil risiko besar.