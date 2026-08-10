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Rabbany Wanadriani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 03.29 WIB

Ramalan Shio Selasa 11 Agustus 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

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ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Jaga agar ekspektasi shio Anjing tetap sederhana dan relatif rendah untuk bantu mengurangi stress.

Sedangkan shio Kerbau luangkan lebih banyak waktu untuk diri sendiri.

Berikut ini ramalan shio pada hari Selasa 11 Agustus 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Negosiasi untuk masa depan karier Anda mungkin akan segera terjadi.

Ini membutuhkan kecerdasan dan niat Anda yang paling teguh.

Keluarga Anda mungkin sedang mengejar ambisi masing-masing.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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