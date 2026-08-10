Ramalan Zodiak Selasa 11 Agustus 2026: Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer

JawaPos.com – Bagi Taurus, mengambil keputusan yang sistematis akan memastikan keamanan yang lebih besar di masa mendatang.
Sedangkan pembelian spontan mungkin akan meningkatkan semangat Gemini.
Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan Kesehatan pada besok Selasa 11 Agustus 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer.
Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Aries – (21 Maret hingga 19 April)
Antusiasme Anda meluap-luap, mengangkat hubungan romantis dan persahabatan ke tingkat yang lebih tinggi.
Di tempat kerja, tantangan tak terduga akan menawarkan kesempatan untuk membuktikan kemampuan Anda, hadapi dengan kepercayaan diri khas Anda.
Keuangan terlihat stabil, meskipun sebaiknya hindari pengeluaran impulsif saat ini.
Energi Anda akan tinggi, salurkan ke dalam lari atau rutinitas kebugaran baru yang menantang.
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