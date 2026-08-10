Punya Kekuatan Batin, 10 Weton Ini Disebut Memiliki Ucapan yang Berpengaruh

Ilustrasi Weton yang Ucapannya Jadi Kenyataan (freepik)
JawaPos.com – Pernahkah Anda bertemu seseorang yang perkataannya terasa begitu kuat hingga beberapa hal yang diucapkannya kemudian benar-benar terjadi?
Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, fenomena tersebut terkadang dikaitkan dengan weton atau kombinasi hari dan pasaran ketika seseorang dilahirkan.
Sejumlah weton dipercaya mempunyai karakter serta kepekaan batin tertentu yang membuat perkataannya dianggap memiliki daya. Ucapan berupa doa, harapan, nasihat, bahkan perkataan ketika marah pun dipercaya dapat membawa pengaruh.
Meski demikian, anggapan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya Jawa, bukan bukti bahwa weton tertentu mempunyai kemampuan supranatural.
Dilansir dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut 10 weton yang dalam kepercayaan Jawa disebut memiliki kekuatan ucapan.
Minggu Kliwon termasuk weton yang dipercaya mempunyai daya ucapan cukup kuat.
Orang yang lahir pada weton ini digambarkan memiliki kepekaan batin dan energi spiritual yang tinggi. Karena itu, perkataan mereka terkadang dianggap mempunyai pengaruh lebih besar dibandingkan ucapan orang pada umumnya.
Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, pemilik Minggu Kliwon dianjurkan berhati-hati ketika berbicara, khususnya saat sedang marah. Sebaliknya, doa dan perkataan positif dipercaya lebih baik untuk sering diucapkan.
Jumat Kliwon juga kerap dikaitkan dengan karakter spiritual yang kuat.
Ucapan dari pemilik weton ini, terutama ketika disampaikan dengan penuh keyakinan atau emosi, dipercaya memiliki daya yang besar. Nasihat mereka pun sering dipandang sebagai perkataan yang patut diperhatikan.
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