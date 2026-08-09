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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 10 Agustus 2026 | 04.58 WIB

6 Ucapan Ciri Khas Pasangan dengan Ikatan Cinta yang Kuat Menurut Psikologi

Ucapan ciri khas pasangan dengan ikatan cinta yang kuat menurut psikologi. (Magnific) - Image

Ucapan ciri khas pasangan dengan ikatan cinta yang kuat menurut psikologi. (Magnific)

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa setiap hubungan pasti melewati masa sulit meski cinta yang dijalani terasa sangat kuat.

Setelah emosi awal mereda, pasangan perlu belajar mengenali dan menghadapi berbagai masalah dalam hubungannya.

Setiap masalah sebenarnya memiliki solusi selama kedua pihak percaya bahwa kesalahan dapat dimaafkan bersama.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (9/8), berikut sebelas ucapan ciri khas yang biasa diucapkan pasangan dengan ikatan cinta yang kuat satu sama lain.

1. "Kita akan melewati ini bersama"

Meyakinkan pasangan bahwa hubungan tersebut benar-benar diperjuangkan dapat membawa perubahan besar bagi kedua belah pihak.

Sikap penuh harapan ini membuat pasangan merasa yakin bahwa hubungan tersebut benar-benar diperjuangkan bersama.

Satu-satunya cara keluar dari rasa sakit adalah dengan melewatinya bersama, bukan menghindarinya sendirian.

Editor: Novia Tri Astuti
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