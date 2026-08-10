Bak Mendapat Jalan Keluar, 7 Weton Ini Diramal Ketiban Rezeki di Bulan Kemerdekaan

JawaPos.com – Agustus menjadi bulan yang identik dengan semangat perjuangan dan kemerdekaan. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, periode ini juga dipercaya membawa perubahan peruntungan bagi sejumlah weton.

Beberapa weton disebut memiliki peluang untuk memasuki fase kehidupan yang lebih ringan. Hambatan yang sebelumnya mengganggu langkah perlahan diyakini dapat teratasi, sementara kesempatan baru mulai bermunculan.

Momentum tersebut dipercaya dapat menjadi titik balik, khususnya dalam hal pekerjaan, usaha, hubungan sosial, dan kondisi finansial. Namun, ramalan ini tetap merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan kepastian mengenai masa depan.

Dikutip dari kanal YouTube Fitka Channel, berikut tujuh weton yang disebut memiliki peluang mengalami peningkatan rezeki pada Agustus 2026

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1. Jumat Wage Jumat Wage mempunyai neptu 11, berasal dari Jumat yang bernilai 6 dan Wage dengan nilai 5.

Dalam ramalan Primbon Jawa, weton ini disebut sedang berada dalam periode yang mendukung pencapaian baru. Kesempatan yang sebelumnya belum terlihat berpotensi muncul melalui berbagai jalur.

Arah selatan dan timur dianggap membawa peruntungan yang lebih baik bagi pemilik weton Jumat Wage. Peluang juga dapat hadir melalui perkenalan atau hubungan dengan orang yang memiliki pengaruh.

Karena itu, keberanian untuk memulai rencana baru menjadi hal yang penting. Aktivitas yang sudah tidak memberikan manfaat sebaiknya mulai ditinggalkan agar energi dan waktu dapat diarahkan pada peluang yang lebih menjanjikan.

2. Senin Pon Senin Pon memiliki neptu 9, yang merupakan hasil penjumlahan nilai Senin 4 dan Pon 5.