Bulan Kemerdekaan Jadi Momen Penting bagi Pertumbuhan Otomotif RI

Pengunjung GIIAS 2026 membeludak di akhir pekan. (Dony Lesmana/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pasar otomotif nasional memasuki bulan kemerdekaan dengan modal pertumbuhan yang cukup kuat.
Namun, di balik kenaikan penjualan sepanjang awal 2026, industri masih menghadapi satu persoalan: apakah tren tersebut cukup kuat untuk bertahan ketika konsumen semakin berhati-hati dalam membelanjakan uang?
Pertanyaan itu membuat Agustus menjadi salah satu periode penting bagi industri otomotif nasional.
Apalagi, bulan ini bertepatan dengan berakhirnya pameran otomotif terbesar di Asia Tenggara, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, yang berlangsung pada 30 Juli hingga 9 Agustus.
Pameran tersebut diharapkan menjadi salah satu pemicu permintaan setelah pasar menunjukkan pertumbuhan pada paruh pertama tahun ini.
Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan pasar kendaraan roda empat telah bergerak positif sejak awal tahun.
Pada Januari 2026, penjualan wholesales mencapai 66.447 unit, naik 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara penjualan retail mencapai 66.936 unit, tumbuh 4,5 persen secara tahunan.
Pertumbuhan tersebut kemudian berlanjut hingga lima bulan pertama. Gaikindo mencatat penjualan wholesales Januari-Mei 2026 mencapai 359.015 unit, meningkat 12,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
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