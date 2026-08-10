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Rabbany Wanadriani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 02.19 WIB

Cerdas Atur Uang, 4 Shio Ini Disebut Punya Insting Finansial di Atas Rata-rata

ilustrasi shio pandai kumpulkan uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio pandai kumpulkan uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Ada orang yang tampaknya selalu tahu kapan harus mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan.

Mereka mampu melihat peluang bisnis, mempertimbangkan investasi, hingga mengatur pengeluaran dengan penuh perhitungan. Seolah-olah, mereka memiliki insting khusus yang membantu membaca arah finansial sebelum orang lain menyadarinya.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter seperti ini kerap dikaitkan dengan beberapa shio tertentu. Mereka dipercaya memiliki kecenderungan untuk berpikir strategis, berhati-hati dalam mengambil keputusan, serta gigih membangun kondisi keuangan.

Meski tentu saja kemampuan finansial seseorang tidak ditentukan oleh shio semata, berikut empat shio yang dalam ramalan astrologi disebut memiliki naluri kuat dalam urusan uang.

Dilansir dari Horoscope, berikut daftarnya.

1. Shio Ayam

Shio Ayam dikenal sebagai sosok yang tekun dan memiliki kedisiplinan tinggi. Ketika sudah menetapkan tujuan, mereka cenderung tidak mudah menyerah sebelum berhasil mencapainya.

Dalam urusan keuangan, mereka lebih mengandalkan usaha dan perencanaan dibanding sekadar menunggu keberuntungan.

Mereka juga disebut cukup teliti dalam mengelola pemasukan. Menabung, mempertimbangkan investasi, dan memilih peluang usaha dilakukan dengan penuh perhitungan.

Sikap konsisten tersebut membuat Shio Ayam dipercaya memiliki peluang untuk membangun kondisi finansial yang kuat dalam jangka panjang.

2. Shio Monyet

Shio Monyet digambarkan sebagai pribadi yang cerdas, cepat membaca keadaan, dan mampu melihat kesempatan yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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