Cerdas Atur Uang, 4 Shio Ini Disebut Punya Insting Finansial di Atas Rata-rata

ilustrasi shio pandai kumpulkan uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Ada orang yang tampaknya selalu tahu kapan harus mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan.
Mereka mampu melihat peluang bisnis, mempertimbangkan investasi, hingga mengatur pengeluaran dengan penuh perhitungan. Seolah-olah, mereka memiliki insting khusus yang membantu membaca arah finansial sebelum orang lain menyadarinya.
Dalam astrologi Tiongkok, karakter seperti ini kerap dikaitkan dengan beberapa shio tertentu. Mereka dipercaya memiliki kecenderungan untuk berpikir strategis, berhati-hati dalam mengambil keputusan, serta gigih membangun kondisi keuangan.
Meski tentu saja kemampuan finansial seseorang tidak ditentukan oleh shio semata, berikut empat shio yang dalam ramalan astrologi disebut memiliki naluri kuat dalam urusan uang.
Dilansir dari Horoscope, berikut daftarnya.
Shio Ayam dikenal sebagai sosok yang tekun dan memiliki kedisiplinan tinggi. Ketika sudah menetapkan tujuan, mereka cenderung tidak mudah menyerah sebelum berhasil mencapainya.
Dalam urusan keuangan, mereka lebih mengandalkan usaha dan perencanaan dibanding sekadar menunggu keberuntungan.
Mereka juga disebut cukup teliti dalam mengelola pemasukan. Menabung, mempertimbangkan investasi, dan memilih peluang usaha dilakukan dengan penuh perhitungan.
Sikap konsisten tersebut membuat Shio Ayam dipercaya memiliki peluang untuk membangun kondisi finansial yang kuat dalam jangka panjang.
Shio Monyet digambarkan sebagai pribadi yang cerdas, cepat membaca keadaan, dan mampu melihat kesempatan yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates