9 Tanda Orang Insting Tajam dengan Kemampuan Membaca Situasi Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi intuisi tajam menjelaskan bahwa tanda orang intuitif terlihat dari kemampuan membaca situasi dan insting kuat yang bekerja jauh sebelum logika bisa menjelaskannya.

Orang dengan intuisi tajam mampu menangkap hal-hal yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang, jauh sebelum bukti nyata muncul ke permukaan.

Psikologi intuisi tajam mengungkap bahwa kemampuan membaca situasi ini bukan sekadar keberuntungan melainkan kepekaan mendalam terhadap energi dan sinyal sosial di sekitar mereka.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (4/7), berikut sembilan tanda orang intuitif dengan kemampuan membaca situasi dan insting kuat yang secara psikologi membuat mereka selalu selangkah lebih cepat dari orang lain.

1. Merasakan ketika energi seseorang terasa tidak beres

Ketika seseorang memasuki ruangan dan suasana berubah, orang intuitif hampir tidak bisa tidak menyadari pergeseran itu secara langsung.

Mereka tidak hanya mengandalkan bahasa tubuh atau ekspresi wajah, tetapi juga merasakan energi yang dibawa seseorang bahkan sebelum ada kata-kata yang diucapkan.