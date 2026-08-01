4 Zodiak Pemilik Insting Paling Tajam, Selalu Mengandalkan Intuisi untuk Membaca Situasi yang Dihadapi

Ilustrasi buku dan kaca pembesar/Magnific
JawaPos.com-Intuisi merupakan bagian penting yang termasuk ke dalam bakat spiritual seseorang.
Seberapa kuat intuisi, ditentukan dengan kemampuan mereka untuk mendengarkan suara hati, mengenali sinyal, serta penggunaan penilaian dari batin terdalamnya.
Mengutip informasi dari laman parade.com pada (01/08) menurut para astrolog profesional berikut empat zodiak yang dipercaya memiliki insting paling tajam.
Aries
Aries biasanya muncul paling kuat disaat mereka menghadapi situasi yang mendesak, konflik, atau krisi. Mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan yakin bahwa mengikuti suara hati merupakan pilihan yang tepat. Aries tidak menunggu persetujuan orang lain untuk melindungi dirinya. Jika mereka merasa ada sesuatu seseorang yang terasa janggal, mereka akan segera mengambil langkah untuk menjaga diri.
Cancer
Cancer merasa aman dan mampu menghadapi berbagai situasi dengan lebih tenang. Cancer juga memiliki sisi defensif yang cukup kuat. Cancer tidak ragu melindungi dirinya dari ancaman maupun situasi yang menurut firasatnya berpotensi membahayakan. Mereka lebih memilih untuk mempercayai insting.
Sagittarius
Sagittarius berani menjalani hidup sesuai keyakinannya sendiri tanpa takut dinilai orang lain. Saat suara hati mengarahkan mereka ke jalan yang baru, sagittarius memilih mempercayai insting dan mengikuti arah yang mereka yakini benar.
Capricorn
Capricorn mampu mengabaikan berbagai gangguan eksternal supaya tetap fokus untuk mencapai tujuannya. Capricorn memiliki kedewasaan alami dan kebijaksanaan yang kuat. Kepercayaan insting serta kematangan mereka untuk berpikir inilah yang diyakini membantu capricorn mencapai keberhasilan yang besar.
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