Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 18.55 WIB

4 Zodiak Pemilik Insting Paling Tajam, Selalu Mengandalkan Intuisi untuk Membaca Situasi yang Dihadapi

Ilustrasi buku dan kaca pembesar/Magnific - Image

Ilustrasi buku dan kaca pembesar/Magnific

JawaPos.com-Intuisi merupakan bagian penting yang termasuk ke dalam bakat spiritual seseorang.

Seberapa kuat intuisi, ditentukan dengan kemampuan mereka untuk mendengarkan suara hati, mengenali sinyal, serta penggunaan penilaian dari batin terdalamnya.

Mengutip informasi dari laman parade.com pada (01/08) menurut para astrolog profesional berikut empat zodiak yang dipercaya memiliki insting paling tajam

Aries biasanya muncul paling kuat disaat mereka menghadapi situasi yang mendesak, konflik, atau krisi. Mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan yakin bahwa mengikuti suara hati merupakan pilihan yang tepat. Aries tidak menunggu persetujuan orang lain untuk melindungi dirinya. Jika mereka merasa ada sesuatu seseorang yang terasa janggal, mereka akan segera mengambil langkah untuk menjaga diri.

Cancer merasa aman dan mampu menghadapi berbagai situasi dengan lebih tenang. Cancer juga memiliki sisi defensif yang cukup kuat. Cancer tidak ragu melindungi dirinya dari ancaman maupun situasi yang menurut firasatnya berpotensi membahayakan. Mereka lebih memilih untuk mempercayai insting

Sagittarius berani menjalani hidup sesuai keyakinannya sendiri tanpa takut dinilai orang lain. Saat suara hati mengarahkan mereka ke jalan yang baru, sagittarius memilih mempercayai insting dan mengikuti arah yang mereka yakini benar. 

Capricorn mampu mengabaikan berbagai gangguan eksternal supaya tetap fokus untuk mencapai tujuannya. Capricorn memiliki kedewasaan alami dan kebijaksanaan yang kuat. Kepercayaan insting serta kematangan mereka untuk berpikir inilah yang diyakini membantu capricorn mencapai keberhasilan yang besar. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
3 Shio dengan Intuisi Paling Tajam yang Dipercaya Mudah Menarik Keberuntungan - Image
Zodiak

3 Shio dengan Intuisi Paling Tajam yang Dipercaya Mudah Menarik Keberuntungan

Kamis, 30 Juli 2026 | 21.07 WIB

4 Zodiak Paling Pintar, Sosok Pemikir Paling Tajam Diantara yang Lain - Image
Zodiak

4 Zodiak Paling Pintar, Sosok Pemikir Paling Tajam Diantara yang Lain

Senin, 18 Mei 2026 | 22.09 WIB

Sering Dianggap Sekadar Bunga Tidur, Ternyata Ini Tanda Tersembunyi Anda Memiliki Intuisi Lebih Tajam dari Kebanyakan Orang - Image
Kepribadian

Sering Dianggap Sekadar Bunga Tidur, Ternyata Ini Tanda Tersembunyi Anda Memiliki Intuisi Lebih Tajam dari Kebanyakan Orang

Kamis, 23 April 2026 | 21.11 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal - Image
1

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

4

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

5

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom

10

10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore