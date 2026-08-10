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Rabbany Wanadriani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 00.24 WIB

Terus Berjuang hingga Sukses, 5 Shio Paling Benci Kekalahan dan Menolak Menyerah

ilustrasi shio yang menolak menyerah. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang menolak menyerah. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Sebagian orang cepat belajar dari kegagalan dan melanjutkan hidup.

Sedangkan yang lain bersedia berjuang sampai akhir karena mereka tidak bisa menerima kekalahan.

Menurut astrologi Tiongkok, ada tanda-tanda yang bagi mereka kekalahan bukanlah akhir melainkan alasan untuk mencoba lagi.

Melansir horoscope, berikut lima shio paling sulit mengakui kekalahan dan menolak menyerah. Apakah Anda salah satunya?

1. Shio Macan

Shio Macan adalah pemimpin alami dan sangat memendam kegagalan.

Mereka benci menyerah dan sering terus berjuang lama setelah orang lain menyerah.

Tekad untuk membuktikan diri dan menunjukkan kekuatan mereka sering kali menjadi kunci keberhasilan, meskipun kekeraskepalaan yang sama terkadang juga bisa merugikan mereka.

2. Shio Naga

Orang yang lahir di bawah shio Naga percaya diri dengan kemampuan dan jarang mempertanyakan keputusan sendiri.

Editor: Hanny Suwindari
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