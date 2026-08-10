Terus Berjuang hingga Sukses, 5 Shio Paling Benci Kekalahan dan Menolak Menyerah

ilustrasi shio yang menolak menyerah. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Sebagian orang cepat belajar dari kegagalan dan melanjutkan hidup.
Sedangkan yang lain bersedia berjuang sampai akhir karena mereka tidak bisa menerima kekalahan.
Menurut astrologi Tiongkok, ada tanda-tanda yang bagi mereka kekalahan bukanlah akhir melainkan alasan untuk mencoba lagi.
Melansir horoscope, berikut lima shio paling sulit mengakui kekalahan dan menolak menyerah. Apakah Anda salah satunya?
1. Shio Macan
Shio Macan adalah pemimpin alami dan sangat memendam kegagalan.
Mereka benci menyerah dan sering terus berjuang lama setelah orang lain menyerah.
Tekad untuk membuktikan diri dan menunjukkan kekuatan mereka sering kali menjadi kunci keberhasilan, meskipun kekeraskepalaan yang sama terkadang juga bisa merugikan mereka.
2. Shio Naga
Orang yang lahir di bawah shio Naga percaya diri dengan kemampuan dan jarang mempertanyakan keputusan sendiri.
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