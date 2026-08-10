Kerja Keras Terbayar! 7 Weton Unggulan yang Berhasil Membuka Pintu Berat Berisikan Rezeki

Weton Rezeki ./ (FREEPIK)
JawaPos.com - Dalam ajaran leluhur Jawa, nasib dan rezeki sering dikaitkan dengan weton—gabungan hari dan pasaran kelahiran yang dipercaya memengaruhi watak, jalan hidup, dan peruntungan seseorang.
Namun, primbon juga mengajarkan bahwa rezeki bukan semata turunan dari weton, melainkan hasil dari usaha tanpa lelah dan tekad pantang menyerah.
Namun, ketika pintu itu berhasil digedor dengan kerja keras dan doa, di baliknya tersimpan rezeki setinggi gunung yang mengalir tanpa henti.
Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, terdapat 7 weton unggulan yang menurut primbon Jawa sering berhasil menaklukkan pintu berat itu hingga hidupnya penuh berkah.
1. Senin Pon
Karakter utama: Tekun, teliti, tahan banting.
Primbon menyebut Senin Pon sebagai sosok pekerja keras yang tidak mudah tergoda jalan pintas.
Awalnya rezeki terasa lambat datang, tetapi ketika usia matang, usahanya akan meledak dan membuahkan hasil besar.
Mereka ibarat petani yang sabar menunggu panen—sekali panen, hasilnya melimpah.
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