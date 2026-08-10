Lama Hidup Susah, 7 Weton Ini Disebut Bakal Alami Titik Balik Finansial

JawaPos.com – Setiap orang tentu pernah melewati fase kehidupan yang penuh tekanan, terutama ketika kondisi finansial terasa sulit. Penghasilan terbatas, kebutuhan terus bertambah, hingga kewajiban yang belum terselesaikan dapat membuat seseorang merasa seolah tidak menemukan jalan keluar.

Dalam tradisi Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Berdasarkan kepercayaan dalam primbon, ada sejumlah weton yang dipercaya harus melewati berbagai ujian terlebih dahulu sebelum memasuki periode kehidupan yang lebih baik.

Tujuh weton berikut disebut memiliki daya tahan kuat dalam menghadapi kesulitan. Setelah melalui berbagai tantangan, mereka dipercaya akan memasuki fase kebangkitan, khususnya dalam urusan ekonomi dan rezeki.

Namun, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya tradisional, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Berikut tujuh weton yang dipercaya bakal mengalami titik balik finansial, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA.

1. Sabtu Pon Pemilik weton Sabtu Pon dikenal memiliki karakter tangguh dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan hidup. Berbagai kesulitan yang datang justru membuat mereka semakin kuat dan terbiasa mencari jalan keluar.

Dalam urusan finansial, perjalanan Sabtu Pon disebut tidak selalu berjalan mulus. Mereka dapat mengalami masa ketika pemasukan berkurang atau berbagai kebutuhan datang bersamaan.

Menurut ramalan yang beredar, periode sulit tersebut perlahan akan bergeser. Peluang usaha, pekerjaan, maupun sumber pendapatan baru disebut mulai terbuka.

Jika kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan perencanaan yang matang, kondisi ekonomi Sabtu Pon dipercaya dapat berangsur stabil. Beban utang juga berpeluang lebih ringan sehingga mereka dapat mulai membangun kondisi finansial yang lebih kokoh.