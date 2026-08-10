Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Niko Sulpriyono
Selasa, 11 Agustus 2026 | 02.52 WIB

Dari Seret Jadi Lancar, 7 Weton Ini Disebut Bakal Rasakan Perubahan Finansial Besar

Ilustrasi perubahan rezeki (drobotdean/Freepik) - Image

Ilustrasi perubahan rezeki (drobotdean/Freepik)

JawaPos.com – Perjalanan hidup setiap orang tidak selalu berjalan mulus. Ada yang sejak awal mudah mendapatkan peluang, sementara sebagian lainnya harus melewati berbagai rintangan sebelum merasakan kehidupan yang lebih baik.

Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton atau kombinasi hari lahir dan pasaran kerap dikaitkan dengan karakter serta perjalanan seseorang, termasuk soal rezeki dan keberuntungan.

Masa sulit seperti persoalan keuangan, utang, kegagalan usaha, hingga terbatasnya kesempatan dipercaya menjadi bagian dari perjalanan sejumlah weton.

Namun, berdasarkan penafsiran primbon Jawa, kondisi tersebut tidak selalu berlangsung selamanya. Ada weton yang diyakini justru mengalami perubahan besar setelah berhasil melewati berbagai ujian.

Peluang baru mulai terbuka, kondisi keuangan perlahan membaik, dan kehidupan yang sebelumnya penuh tekanan berangsur menuju keadaan yang lebih stabil.

Berikut tujuh weton yang dipercaya akan memasuki fase perubahan rezeki dan kehidupan finansial, seperti dirangkum dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79.

1. Sabtu Pon – Keteguhan Berbuah Peluang Baru

Pemilik weton Sabtu Pon dipercaya mempunyai karakter kuat dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan hidup.

Dalam perjalanan mereka, masalah keuangan dan kegagalan terkadang datang silih berganti. Bahkan, ada yang harus menghadapi tekanan akibat utang atau kerugian sebelum menemukan jalan keluar.

Namun, berbagai pengalaman tersebut justru dipercaya membentuk mental yang lebih tangguh.

Menurut penafsiran primbon Jawa, Sabtu Pon berpeluang memasuki periode finansial yang lebih stabil. Kesempatan usaha dapat kembali terbuka, pemasukan mulai membaik, dan beban keuangan perlahan dapat dikurangi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Momen Emas Tiba! 4 Zodiak Hidupnya Diprediksi Akan Berubah Total, Khususnya dalam Hal Finansial - Image
Zodiak

Momen Emas Tiba! 4 Zodiak Hidupnya Diprediksi Akan Berubah Total, Khususnya dalam Hal Finansial

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 15.26 WIB

Peluang Emas Menanti, 4 Zodiak Ini Diprediksi Mengalami Perubahan Finansial Besar - Image
Zodiak

Peluang Emas Menanti, 4 Zodiak Ini Diprediksi Mengalami Perubahan Finansial Besar

Rabu, 5 Agustus 2026 | 00.15 WIB

Tahun Penuh Perubahan, 5 Shio Ini Disebut Paling Siap Menjemput Kesuksesan - Image
Zodiak

Tahun Penuh Perubahan, 5 Shio Ini Disebut Paling Siap Menjemput Kesuksesan

Senin, 3 Agustus 2026 | 06.29 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

4

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

5

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

9

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

10

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore