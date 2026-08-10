Dari Seret Jadi Lancar, 7 Weton Ini Disebut Bakal Rasakan Perubahan Finansial Besar

JawaPos.com – Perjalanan hidup setiap orang tidak selalu berjalan mulus. Ada yang sejak awal mudah mendapatkan peluang, sementara sebagian lainnya harus melewati berbagai rintangan sebelum merasakan kehidupan yang lebih baik.

Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton atau kombinasi hari lahir dan pasaran kerap dikaitkan dengan karakter serta perjalanan seseorang, termasuk soal rezeki dan keberuntungan.

Masa sulit seperti persoalan keuangan, utang, kegagalan usaha, hingga terbatasnya kesempatan dipercaya menjadi bagian dari perjalanan sejumlah weton.

Namun, berdasarkan penafsiran primbon Jawa, kondisi tersebut tidak selalu berlangsung selamanya. Ada weton yang diyakini justru mengalami perubahan besar setelah berhasil melewati berbagai ujian.

Peluang baru mulai terbuka, kondisi keuangan perlahan membaik, dan kehidupan yang sebelumnya penuh tekanan berangsur menuju keadaan yang lebih stabil.

Berikut tujuh weton yang dipercaya akan memasuki fase perubahan rezeki dan kehidupan finansial, seperti dirangkum dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79.

1. Sabtu Pon – Keteguhan Berbuah Peluang Baru Pemilik weton Sabtu Pon dipercaya mempunyai karakter kuat dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan hidup.

Dalam perjalanan mereka, masalah keuangan dan kegagalan terkadang datang silih berganti. Bahkan, ada yang harus menghadapi tekanan akibat utang atau kerugian sebelum menemukan jalan keluar.

Namun, berbagai pengalaman tersebut justru dipercaya membentuk mental yang lebih tangguh.