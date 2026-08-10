Rezeki Mengalir Deras, 4 Shio Ini Konon Beruntung Secara Finansial Akhir Pekan Ini

ilustrasi shio beruntung. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Akhir pekan tidak hanya menjadi waktu untuk beristirahat setelah menjalani rutinitas. Dalam ramalan astrologi Tiongkok, periode ini juga disebut membawa perubahan positif bagi sejumlah shio, terutama dalam urusan keuangan.
Empat shio diprediksi mendapatkan peluang finansial yang lebih menjanjikan. Rezeki bisa hadir melalui pekerjaan, perjalanan, proyek, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak diduga.
Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan tidak dapat dijadikan jaminan mengenai kondisi keuangan seseorang.
Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang disebut memiliki peruntungan finansial cukup baik pada akhir pekan ini.
Pemilik shio Kelinci diprediksi menjalani akhir pekan dengan energi yang cukup positif meski masih dibayangi berbagai kesibukan.
Banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan dapat membuat mereka merasa lelah. Persoalan dengan rekan kerja atau orang yang berada di bawah tanggung jawab mereka juga mungkin menguras perhatian.
Namun, situasi tersebut tidak terlalu mengganggu sektor keuangan.
Justru, peluang finansial Kelinci disebut mengalami perkembangan yang lebih baik menjelang akhir pekan. Ada kemungkinan muncul kesempatan yang membantu mereka mewujudkan salah satu target berkaitan dengan uang.
Kuncinya adalah tetap fokus dan tidak membiarkan persoalan pekerjaan mengganggu pengambilan keputusan penting.
Shio Ular mungkin harus menghadapi mobilitas yang cukup tinggi. Perjalanan atau aktivitas di luar rutinitas dapat membuat tubuh terasa lebih cepat lelah.
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