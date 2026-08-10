Cuan Datang dari Berbagai Arah, 5 Shio Ini Diprediksi Beruntung di Pertengahan Agustus

JawaPos.com – Pertengahan Agustus 2026 disebut menjadi periode yang membawa peluang positif bagi sejumlah shio. Dalam ramalan astrologi Tionghoa, beberapa shio diprediksi mengalami peningkatan keberuntungan, terutama dalam urusan keuangan dan karier.

Peruntungan tersebut tidak hanya dikaitkan dengan pemasukan yang meningkat. Sejumlah peluang baru juga disebut dapat membantu mereka keluar dari persoalan yang selama ini menghambat perjalanan hidup.

Bagi sebagian orang, kesempatan tersebut bisa datang melalui pekerjaan, bisnis, kerja sama, hingga sumber rezeki yang sebelumnya tidak diperkirakan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang disebut berpeluang mendapatkan cuan besar pada pertengahan Agustus 2026.

1. Shio Tikus Pertengahan Agustus 2026 diprediksi membawa energi positif bagi pemilik Shio Tikus. Berbagai kesempatan di lingkungan pekerjaan disebut mulai bermunculan, terutama bagi mereka yang aktif mencari peluang dan berani mengambil inisiatif.

Pemasukan juga diperkirakan dapat berasal dari lebih dari satu sumber. Selain penghasilan utama, usaha sampingan atau peluang tambahan berpotensi memberikan keuntungan.

Bagi pemilik bisnis, periode ini dinilai cocok untuk memperluas jangkauan usaha maupun membangun kerja sama baru. Sementara itu, karyawan disebut berpeluang memperoleh apresiasi berupa bonus atau peningkatan posisi.

Mereka yang sebelumnya mengalami tekanan finansial juga diprediksi menemukan jalan keluar, baik melalui peluang baru maupun bantuan yang datang secara tidak terduga.

2. Shio Naga Shio Naga disebut berada dalam periode dengan peruntungan yang cukup kuat pada Agustus 2026. Keberuntungan tersebut tidak hanya menyentuh masalah finansial, tetapi juga hubungan sosial dan kesempatan yang memiliki dampak jangka panjang.