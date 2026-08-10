Ramalan Zodiak Pisces 10 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak Pisces hari ini disarankan untuk melakukan kegiatan yang memberikan ketenangan batin. Mengikuti kegiatan atau ceramah keagamaan serta meluangkan waktu untuk berdoa dan beribadah dapat memberikan kepuasan tersendiri.

Namun, beberapa tekanan mungkin muncul dalam pekerjaan maupun hubungan pribadi. Karena itu, Pisces perlu menjaga emosi dan menyesuaikan diri dengan situasi agar berbagai persoalan tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Senin (10/8), dikutip dari sumber horoskop Veda.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Secara umum, Pisces akan mendapatkan ketenangan dengan mendekatkan diri pada kegiatan spiritual. Mengikuti kegiatan atau ceramah keagamaan dapat membantu memberikan rasa puas dan membuat pikiran lebih tenteram. Luangkan waktu untuk berdoa dan beribadah sesuai keyakinan.

Cinta Pisces

Hubungan asmara Pisces mungkin diwarnai tekanan emosional. Stres yang berasal dari persoalan lain berpotensi terbawa ke dalam hubungan dan membuat Anda melampiaskannya kepada pasangan.

Cobalah mengendalikan emosi sebelum berbicara atau bertindak. Menjaga komunikasi tetap tenang akan membantu mempertahankan keharmonisan hubungan dan mencegah kesalahpahaman.

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