Ramalan Zodiak Pisces 10 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Pisces. (Magnific)
JawaPos.com – Ramalan zodiak Pisces hari ini disarankan untuk melakukan kegiatan yang memberikan ketenangan batin. Mengikuti kegiatan atau ceramah keagamaan serta meluangkan waktu untuk berdoa dan beribadah dapat memberikan kepuasan tersendiri.
Namun, beberapa tekanan mungkin muncul dalam pekerjaan maupun hubungan pribadi. Karena itu, Pisces perlu menjaga emosi dan menyesuaikan diri dengan situasi agar berbagai persoalan tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Senin (10/8), dikutip dari sumber horoskop Veda.
Pisces (19 Februari – 20 Maret)
Secara umum, Pisces akan mendapatkan ketenangan dengan mendekatkan diri pada kegiatan spiritual. Mengikuti kegiatan atau ceramah keagamaan dapat membantu memberikan rasa puas dan membuat pikiran lebih tenteram. Luangkan waktu untuk berdoa dan beribadah sesuai keyakinan.
Cinta Pisces
Hubungan asmara Pisces mungkin diwarnai tekanan emosional. Stres yang berasal dari persoalan lain berpotensi terbawa ke dalam hubungan dan membuat Anda melampiaskannya kepada pasangan.
Cobalah mengendalikan emosi sebelum berbicara atau bertindak. Menjaga komunikasi tetap tenang akan membantu mempertahankan keharmonisan hubungan dan mencegah kesalahpahaman.
Karier Pisces
Tekanan yang berkaitan dengan pekerjaan mungkin meningkat. Pisces perlu menyesuaikan diri dengan situasi yang terjadi di tempat kerja agar tetap dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates