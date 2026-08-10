Ramalan Zodiak Aquarius 10 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak Aquarius hari ini diprediksi akan berjalan dengan suasana hati yang gembira. Kondisi ini membuat berbagai aktivitas terasa lebih mudah dan membantu Anda menyelesaikan tugas tanpa banyak hambatan.

Hari ini juga menjadi waktu yang baik untuk mengambil keputusan yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Sikap santai dan pikiran yang positif akan membantu Aquarius memanfaatkan berbagai peluang yang datang.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Senin (10/8), dikutip dari sumber horoskop Veda.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Secara umum, Aquarius berada dalam suasana yang positif dan penuh semangat. Anda mampu menyelesaikan berbagai hal dengan lebih mudah karena pikiran berada dalam kondisi yang tenang. Manfaatkan momentum ini untuk mengambil keputusan yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi maupun masa depan.

Cinta Aquarius

Hubungan asmara Aquarius dipenuhi perhatian dan kasih sayang. Anda akan lebih banyak menunjukkan perasaan cinta kepada pasangan sehingga hubungan terasa semakin hangat.

Sikap perhatian yang diberikan juga dapat membuat pasangan merasa lebih dihargai. Manfaatkan hari ini untuk menciptakan momen sederhana yang mempererat kedekatan emosional.

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