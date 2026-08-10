Ramalan Zodiak Scorpio 10 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak Scorpio hari ini diprediksi perlu lebih berhati-hati dalam mengelola emosi. Memendam perasaan negatif justru dapat menghambat kemajuan dan membuat Anda sulit mengambil keputusan dengan jernih.

Hari ini menjadi waktu yang tepat untuk bersikap lebih praktis dan profesional. Dengan mengatur emosi serta fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan, Scorpio akan lebih mudah menghadapi berbagai tantangan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Senin (10/8), dikutip dari sumber horoskop Veda.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Secara umum, Scorpio perlu menghindari perasaan negatif yang berlebihan. Memendam emosi dapat mengganggu konsentrasi dan menghambat langkah Anda dalam mencapai tujuan. Cobalah menghadapi berbagai persoalan secara lebih praktis dan profesional.

Cinta Scorpio

Kehidupan asmara membutuhkan keseimbangan antara memberi dan menerima. Scorpio disarankan untuk tidak hanya berfokus pada keinginan sendiri, tetapi juga memahami kebutuhan pasangan.

Sikap saling menghargai dan terbuka akan membantu menjaga keharmonisan hubungan. Berikan ruang bagi pasangan untuk menyampaikan perasaan agar hubungan semakin kuat.

Karier Scorpio