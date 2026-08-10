Ramalan Zodiak Sagitarius 10 Agustus 2026: Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com - Ramalan zodiak Sagitarius hari ini diprediksi perlu menjaga pikiran tetap rileks.

Perasaan kehilangan yang mungkin muncul sebenarnya bisa berkaitan dengan rasa tidak aman yang selama ini tersimpan dalam pikiran.

Meditasi dapat membantu menenangkan diri dan membuat Sagitarius lebih mampu mengendalikan emosi. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan ketika perasaan negatif muncul, tetapi cobalah menghadapinya dengan tenang.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Sagitarius, Senin (10/8), dikutip dari sumber horoskop Veda.

Sagitarius (22 November – 21 Desember) Secara umum, Sagitarius perlu menjaga ketenangan pikiran sepanjang hari. Perasaan kehilangan yang muncul belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya dan bisa saja berasal dari rasa tidak aman yang tersimpan dalam diri. Luangkan waktu untuk menenangkan pikiran, salah satunya melalui meditasi.

Cinta Sagitarius Hubungan asmara membutuhkan sikap saling memahami. Sagitarius sebaiknya menghindari sikap egois terhadap pasangan karena hal tersebut dapat mengganggu keharmonisan hubungan.