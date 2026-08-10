Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 10 Agustus 2026 | 16.52 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 10 Agustus 2026: Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Sagitarius hari ini diprediksi perlu menjaga pikiran tetap rileks.

Perasaan kehilangan yang mungkin muncul sebenarnya bisa berkaitan dengan rasa tidak aman yang selama ini tersimpan dalam pikiran.

Meditasi dapat membantu menenangkan diri dan membuat Sagitarius lebih mampu mengendalikan emosi. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan ketika perasaan negatif muncul, tetapi cobalah menghadapinya dengan tenang.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Sagitarius, Senin (10/8), dikutip dari sumber horoskop Veda.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Secara umum, Sagitarius perlu menjaga ketenangan pikiran sepanjang hari. Perasaan kehilangan yang muncul belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya dan bisa saja berasal dari rasa tidak aman yang tersimpan dalam diri. Luangkan waktu untuk menenangkan pikiran, salah satunya melalui meditasi.

Cinta Sagitarius

Hubungan asmara membutuhkan sikap saling memahami. Sagitarius sebaiknya menghindari sikap egois terhadap pasangan karena hal tersebut dapat mengganggu keharmonisan hubungan.

Cobalah bersikap lebih ramah dan terbuka kepada pasangan. Perhatian sederhana serta kemauan untuk mendengarkan dapat membuat hubungan terasa lebih hangat.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
4 Shio Diberkati Hidup Lebih Mudah dan Penuh Kebahagiaan Mulai 10 Agustus 2026 - Image
Zodiak

4 Shio Diberkati Hidup Lebih Mudah dan Penuh Kebahagiaan Mulai 10 Agustus 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 04.45 WIB

Pekan Keberuntungan! 3 Shio Diprediksi Menarik Keberuntungan Mulai Besok Senin 10 Agustus 2026 - Image
Zodiak

Pekan Keberuntungan! 3 Shio Diprediksi Menarik Keberuntungan Mulai Besok Senin 10 Agustus 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 04.38 WIB

Satu Minggu Full! 3 Shio Ini Disebut Paling Kuat Menarik Kekayaan Mulai 10 Agustus 2026 - Image
Zodiak

Satu Minggu Full! 3 Shio Ini Disebut Paling Kuat Menarik Kekayaan Mulai 10 Agustus 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 04.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

4

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

5

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

9

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

10

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore