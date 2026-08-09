Sendirian Bikin Tenang, Ini 4 Zodiak yang Konon Paling Introvert

JawaPos.com – Tidak semua orang merasa senang berada di tengah keramaian. Ada sebagian orang yang justru mendapatkan energi ketika mempunyai waktu untuk dirinya sendiri.

Mereka bisa menikmati aktivitas sederhana seperti membaca buku, menulis, mendengarkan musik, berjalan-jalan sendirian, atau sekadar bersantai di rumah.

Dalam astrologi, kecenderungan tersebut kerap dikaitkan dengan karakter beberapa zodiak tertentu. Meski tentu saja kepribadian seseorang tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan zodiak, ramalan astrologi sering digunakan sebagai hiburan untuk melihat kecenderungan karakter.

Dilansir dari Minds Journal, berikut empat zodiak yang disebut cenderung menikmati kesendirian.

1. Pisces Pisces dikenal sebagai salah satu zodiak yang memiliki dunia batin cukup kuat.

Mereka cenderung sensitif, penuh perasaan, dan memiliki imajinasi yang tinggi. Karena itu, Pisces terkadang lebih nyaman menghabiskan waktu dalam suasana tenang dibandingkan harus terus berada di tengah keramaian.

Bagi Pisces, kesendirian bukan selalu berarti merasa kesepian. Justru, waktu sendiri dapat menjadi kesempatan untuk menenangkan pikiran dan mengembalikan energi.

Sifat artistik yang dimilikinya juga membuat Pisces mudah menemukan kesenangan melalui aktivitas kreatif. Membaca, menulis, membuat karya seni, atau sekadar melamun bisa menjadi cara mereka menikmati waktu pribadi.

Ketika merasa terlalu lelah menghadapi lingkungan sekitar, Pisces biasanya memilih mundur sejenak dan menikmati ruang pribadinya.