Sendirian Bikin Tenang, Ini 4 Zodiak yang Konon Paling Introvert

ilustrasi zodiak introvert. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Tidak semua orang merasa senang berada di tengah keramaian. Ada sebagian orang yang justru mendapatkan energi ketika mempunyai waktu untuk dirinya sendiri.
Mereka bisa menikmati aktivitas sederhana seperti membaca buku, menulis, mendengarkan musik, berjalan-jalan sendirian, atau sekadar bersantai di rumah.
Dalam astrologi, kecenderungan tersebut kerap dikaitkan dengan karakter beberapa zodiak tertentu. Meski tentu saja kepribadian seseorang tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan zodiak, ramalan astrologi sering digunakan sebagai hiburan untuk melihat kecenderungan karakter.
Dilansir dari Minds Journal, berikut empat zodiak yang disebut cenderung menikmati kesendirian.
Pisces dikenal sebagai salah satu zodiak yang memiliki dunia batin cukup kuat.
Mereka cenderung sensitif, penuh perasaan, dan memiliki imajinasi yang tinggi. Karena itu, Pisces terkadang lebih nyaman menghabiskan waktu dalam suasana tenang dibandingkan harus terus berada di tengah keramaian.
Bagi Pisces, kesendirian bukan selalu berarti merasa kesepian. Justru, waktu sendiri dapat menjadi kesempatan untuk menenangkan pikiran dan mengembalikan energi.
Sifat artistik yang dimilikinya juga membuat Pisces mudah menemukan kesenangan melalui aktivitas kreatif. Membaca, menulis, membuat karya seni, atau sekadar melamun bisa menjadi cara mereka menikmati waktu pribadi.
Ketika merasa terlalu lelah menghadapi lingkungan sekitar, Pisces biasanya memilih mundur sejenak dan menikmati ruang pribadinya.
Capricorn dikenal sebagai pribadi yang serius, disiplin, dan sangat berorientasi pada tujuan.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates