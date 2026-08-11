Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 19.57 WIB

Hoki Meningkat Tajam! 5 Shio Ini Berpeluang Dapat Rezeki dari Arah Tak Terduga

5 Shio Diramalkan Ketiban Rezeki Melimpah: Siap Masuk Deretan Orang Kaya Baru, Hidup Berubah 180 Derajat (FREEPIK) - Image

5 Shio Diramalkan Ketiban Rezeki Melimpah: Siap Masuk Deretan Orang Kaya Baru, Hidup Berubah 180 Derajat (FREEPIK)

JawaPos.com – Peruntungan finansial setiap orang dipercaya dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dalam astrologi Tionghoa, karakter dan perjalanan seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang menaunginya.

Sejumlah shio bahkan disebut sedang berada dalam periode yang penuh peluang. Kesempatan baru, peningkatan pendapatan, hingga bantuan dari orang lain diprediksi dapat memberikan perubahan berarti dalam kehidupan mereka.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut berpeluang memperoleh rezeki besar dan mengalami perubahan positif dalam kehidupan.

Lantas, shio apa saja yang dimaksud?

1. Shio Tikus

Pemilik Shio Tikus dikenal memiliki kecermatan serta kemampuan melihat peluang. Kerja keras yang selama ini dilakukan disebut mulai memperlihatkan hasil.

Salah satu peluang yang mungkin muncul adalah kerja sama atau proyek yang sebelumnya masih sebatas rencana. Kesempatan tersebut berpotensi berkembang menjadi sesuatu yang menghasilkan keuntungan.

Selain itu, bantuan dari seseorang yang tidak disangka-sangka juga dapat meringankan persoalan yang selama ini dihadapi.

Bagi Shio Tikus, periode ini digambarkan sebagai momentum untuk mulai membangun perubahan yang lebih besar dalam kehidupan.

2. Shio Kerbau

Kesabaran dan ketekunan menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan Shio Kerbau. Sikap pantang menyerah tersebut dalam ramalan disebut dapat membawa hasil yang menggembirakan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Bakal Naik Level! 5 Shio Ini Diprediksi Dapat Rezeki, Hoki, dan Harapan Baru - Image
Zodiak

Bakal Naik Level! 5 Shio Ini Diprediksi Dapat Rezeki, Hoki, dan Harapan Baru

Selasa, 11 Agustus 2026 | 21.03 WIB

Bukan Sekadar Hoki, 7 Weton Ini Dipercaya Punya Karakter Pembawa Rezeki - Image
Zodiak

Bukan Sekadar Hoki, 7 Weton Ini Dipercaya Punya Karakter Pembawa Rezeki

Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.10 WIB

3 Zodiak yang Hokinya di Agustus 2026 Datangkan Banyak Duit, Hidup Tak Lagi Susah Secara Ekonomi - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Hokinya di Agustus 2026 Datangkan Banyak Duit, Hidup Tak Lagi Susah Secara Ekonomi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 03.40 WIB

Terpopuler

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik - Image
1

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

2

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

3

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

6

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

9

Siaran Tunda Moto3 Inggris 2026! Ini Jadwal dan Link Live Streaming Veda Ega Pratama di Silverstone

10

Juara Piala Presiden 2026! 3 Pemain Persebaya Jalani Pemulihan Jelang Super League 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore