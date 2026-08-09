Bak Seorang Sultan, 3 Weton Ini Dipercaya Punya Wibawa dan Keberuntungan Finansial

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perpaduan antara hari dan pasaran juga dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, perjalanan hidup, hingga potensi rezeki seseorang.

Beberapa weton bahkan dianggap memiliki pembawaan yang berbeda karena dinilai mempunyai kharisma, keteguhan karakter, serta kemampuan menarik kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.

Kepercayaan tersebut membuat sejumlah weton kerap dikaitkan dengan sosok yang memiliki kewibawaan tinggi sekaligus kehidupan materi yang baik. Mereka dipercaya mampu mendapatkan penghormatan tanpa harus mencari perhatian secara berlebihan.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Nguri Jawen, terdapat tiga weton yang disebut memiliki karakter bak seorang “sultan”, terutama dari sisi kewibawaan dan potensi rezekinya.

1. Sabtu Kliwon Sabtu Kliwon memiliki neptu 17, hasil dari Sabtu bernilai 9 dan Kliwon bernilai 8. Dalam perhitungan tradisional Jawa, angka tersebut tergolong tinggi.

Pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang tidak terlalu banyak bicara, tetapi memiliki pembawaan kuat. Sikap tenang dan tatapan yang dianggap tajam membuat mereka mudah mendapatkan perhatian sekaligus rasa hormat dari lingkungan.

Kepemimpinan Sabtu Kliwon dipercaya muncul secara alami. Mereka tidak selalu harus berada di depan untuk mendapatkan pengaruh karena kepercayaan orang lain dapat tumbuh dari sikap dan tindakan yang mereka tunjukkan.

Dalam urusan rezeki, Sabtu Kliwon juga dipercaya mempunyai peluang yang datang melalui relasi. Tawaran kerja sama, bantuan, maupun kesempatan usaha dapat muncul dari jaringan yang sudah mereka bangun.