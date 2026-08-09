Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 10 Agustus 2026 | 01.26 WIB

Bak Seorang Sultan, 3 Weton Ini Dipercaya Punya Wibawa dan Keberuntungan Finansial

Weton punya kekayaan dan kewibawaan bak sultan kata primbon jawa - Image

Weton punya kekayaan dan kewibawaan bak sultan kata primbon jawa

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perpaduan antara hari dan pasaran juga dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, perjalanan hidup, hingga potensi rezeki seseorang.

Beberapa weton bahkan dianggap memiliki pembawaan yang berbeda karena dinilai mempunyai kharisma, keteguhan karakter, serta kemampuan menarik kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.

Kepercayaan tersebut membuat sejumlah weton kerap dikaitkan dengan sosok yang memiliki kewibawaan tinggi sekaligus kehidupan materi yang baik. Mereka dipercaya mampu mendapatkan penghormatan tanpa harus mencari perhatian secara berlebihan.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Nguri Jawen, terdapat tiga weton yang disebut memiliki karakter bak seorang “sultan”, terutama dari sisi kewibawaan dan potensi rezekinya.

1. Sabtu Kliwon

Sabtu Kliwon memiliki neptu 17, hasil dari Sabtu bernilai 9 dan Kliwon bernilai 8. Dalam perhitungan tradisional Jawa, angka tersebut tergolong tinggi.

Pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang tidak terlalu banyak bicara, tetapi memiliki pembawaan kuat. Sikap tenang dan tatapan yang dianggap tajam membuat mereka mudah mendapatkan perhatian sekaligus rasa hormat dari lingkungan.

Kepemimpinan Sabtu Kliwon dipercaya muncul secara alami. Mereka tidak selalu harus berada di depan untuk mendapatkan pengaruh karena kepercayaan orang lain dapat tumbuh dari sikap dan tindakan yang mereka tunjukkan.

Dalam urusan rezeki, Sabtu Kliwon juga dipercaya mempunyai peluang yang datang melalui relasi. Tawaran kerja sama, bantuan, maupun kesempatan usaha dapat muncul dari jaringan yang sudah mereka bangun.

Namun, kelebihan tersebut dianggap harus diimbangi dengan perilaku yang baik. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, semakin besar pengaruh seseorang, semakin besar pula tanggung jawab untuk menggunakan kepercayaan tersebut secara bijaksana.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Finansial Melonjak! 6 Weton Ini Diramalkan Dibuka Pintu Rezekinya Seluas Langit Sepanjang Agustus - Image
Zodiak

Finansial Melonjak! 6 Weton Ini Diramalkan Dibuka Pintu Rezekinya Seluas Langit Sepanjang Agustus

Senin, 10 Agustus 2026 | 03.15 WIB

Naik Tahta! 5 Shio Diangkat Derajatnya, Finansial Melonjak Pesat Tanpa Henti - Image
Zodiak

Naik Tahta! 5 Shio Diangkat Derajatnya, Finansial Melonjak Pesat Tanpa Henti

Senin, 10 Agustus 2026 | 02.33 WIB

Banyak Hoki! 4 Shio Gacor Rezeki Tanpa Henti, Kekayaan Mengalir Deras - Image
Zodiak

Banyak Hoki! 4 Shio Gacor Rezeki Tanpa Henti, Kekayaan Mengalir Deras

Senin, 10 Agustus 2026 | 02.13 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

4

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

5

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

9

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

10

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore