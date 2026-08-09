Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 10 Agustus 2026 | 02.13 WIB

Banyak Hoki! 4 Shio Gacor Rezeki Tanpa Henti, Kekayaan Mengalir Deras

Ilustrasi shio paling hoki (Freepik) - Image

Ilustrasi shio paling hoki (Freepik)

JawaPos.com – Astrologi Tionghoa kembali menyoroti shio yang disebut paling dewa hoki karena performa finansialnya yang benar-benar gacor.

Menurut astrologi Tionghoa, keberuntungan yang melekat kuat membuat shio ini melesat tajam dalam urusan keuangan.

Shio yang masuk ramalan ini diprediksi meraih hasil finansial luar biasa karena didukung hoki yang tak ada habisnya.

Astrologi Tionghoa percaya bahwa kombinasi hoki brutal dan peluang emas menjadikan shio ini simbol kekayaan baru.

Fenomena ini ramai diperbincangkan karena astrologi Tionghoa menggambarkan shio ini sebagai raja hoki di dunia finansial.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, dijelaskan bahwa terdapat empat shio yang diramalkan paling banyak hoki dan gacor finansial menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Kambing

Shio Kambing yang lahir pada tahun 1979 dengan elemen tanah, 1991 dengan elemen logam, 2003 dengan elemen air, dan 2015 dengan elemen kayu dipercaya memiliki peruntungan istimewa dalam hal rejeki.

Karakteristik utama dari pemilik shio ini adalah sifat belas kasih yang mendalam dan keinginan kuat untuk membantu sesama tanpa pamrih.

Sifat mulia tersebut membuat mereka seringkali mendapat bantuan dari orang-orang di sekitarnya ketika menghadapi kesulitan hidup.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Satu Minggu Full! 3 Shio Ini Disebut Paling Kuat Menarik Kekayaan Mulai 10 Agustus 2026 - Image
Zodiak

Satu Minggu Full! 3 Shio Ini Disebut Paling Kuat Menarik Kekayaan Mulai 10 Agustus 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 04.35 WIB

Rezeki Mengalir Deras! 8 Weton Ini Disebut Titisan Dewa Kekayaan - Image
Zodiak

Rezeki Mengalir Deras! 8 Weton Ini Disebut Titisan Dewa Kekayaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 03.30 WIB

Punya Weton Ini? Konon Ada Aura Kekayaan dan Kewibawaan Sejak Lahir - Image
Zodiak

Punya Weton Ini? Konon Ada Aura Kekayaan dan Kewibawaan Sejak Lahir

Senin, 10 Agustus 2026 | 01.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

4

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

5

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

9

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

10

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore