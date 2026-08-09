Naik Tahta! 5 Shio Diangkat Derajatnya, Finansial Melonjak Pesat Tanpa Henti

JawaPos.com – Astrologi Tionghoa kembali memprediksi gebrakan besar dari beberapa shio yang akan naik tahta finansial karena hoki yang brutal.

Dalam astrologi Tionghoa, keberuntungan ekstrem diyakini mampu mengangkat shio tertentu ke level ekonomi tertinggi dalam waktu singkat.

Shio yang disebut dalam ramalan ini diprediksi tak hanya sukses, tapi juga masuk ke golongan kelas atas berkat stabilitas finansial.

Astrologi Tionghoa menyoroti bahwa kekuatan hoki bisa menggeser nasib shio dari biasa-biasa saja menjadi luar biasa secara drastis.

Ramalan ini menyedot perhatian karena astrologi Tionghoa menunjukkan bahwa hoki bisa jadi kunci utama menuju tahta kekayaan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, dijelaskan bahwa terdapat lima shio yang diramalkan berhasil naik tahta finansial jadi kelas atas karena hoki menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Naga

Shio Naga yang lahir pada tahun 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2012 memiliki karakteristik istimewa sebagai lambang keberuntungan dan kekuasaan.

Mereka yang berkarakter Naga umumnya menunjukkan prestasi cemerlang dalam dunia kerja dan mendapat pengakuan dari lingkungan profesional.