Finansial Melonjak! 6 Weton Ini Diramalkan Dibuka Pintu Rezekinya Seluas Langit Sepanjang Agustus

JawaPos.com - Agustus 2026 menurut Kitab Primbon Jawa disebut sebagai bulan yang sangat spesial. Dikatakan bahwa unsur kayu akan mendominasi peredaran energi pada bulan tersebut.

Unsur kayu dikenal melambangkan pertumbuhan, kelimpahan, dan kestabilan dan jika dikaitkan dengan rejeki, maka ini adalah pertanda bahwa bulan ini akan membawa banyak kelonggaran bagi mereka yang sesuai getarannya.

Menurut perhitungan Primbon, ada 12 weton yang akan sangat diuntungkan oleh energi alam pada bulan ini. Mereka bukan hanya berpeluang mendapat rezeki finansial yang melimpah, tapi juga keberuntungan dalam cinta, usaha, bahkan spiritualitas.

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Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut adalah 12 weton yang diramalkan paling beruntung selama bulan Agustus 2026:

1. Minggu Pahing Weton ini akan mengalami fase transisi besar menuju arah yang jauh lebih positif. Segala urusan, baik pekerjaan maupun asmara, cenderung lancar dan sesuai harapan.

Kemakmuran akan menghampiri tanpa hambatan, dan secara spiritual, mereka juga akan merasa lebih damai dan yakin pada langkah hidupnya.

2. Minggu Wage Bulan Agustus 2026 akan menjadi titik balik kehidupan. Hidup yang sebelumnya terasa berantakan perlahan mulai menemukan bentuknya kembali. Finansial mengalami lonjakan besar. Namun, penting untuk tetap bijak dalam membelanjakan uang dan menyisihkannya demi masa depan.

3. Minggu Legi Keberuntungan akan datang dalam bentuk peluang baru, relasi bisnis, dan peningkatan karier. Weton ini juga akan merasa lebih percaya diri dalam mengejar mimpi. Talenta yang selama ini terpendam akan menemukan panggungnya di bulan Agustus.

4. Senin Legi Setelah menghadapi berbagai kesulitan di 2025, kini saatnya menikmati hasil kerja keras. Agustus akan membawa kelegaan besar dalam urusan finansial, dan bahkan apa yang sempat hilang akan terganti dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Kuncinya adalah kesabaran dan tetap berjalan di jalan yang lurus.