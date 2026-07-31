Masih Menulis Pengingat di Kertas Ketimbang di Ponsel? Menunjukkan 7 Kebiasaan Unik Ini Menurut Psikologi

seseorang yang lebih suka menulis / foto: Magnific/magnific
JawaPos.com - Di era digital saat ini, hampir semua orang mengandalkan ponsel pintar untuk mencatat, mengatur jadwal, dan mengingatkan berbagai hal penting dalam hidup mereka.
Namun, masih ada sekelompok orang yang memilih cara tradisional: menulis pengingat di kertas.
Bagi sebagian orang, kebiasaan ini mungkin terlihat kuno atau tidak efisien.
Namun menurut psikologi, orang-orang yang lebih suka mencatat di kertas biasanya menunjukkan beberapa kebiasaan unik yang tidak dimiliki kebanyakan orang pada era digital ini.
Dilansir dari Geediting, terdapat 7 kebiasaan unik yang biasanya ditunjukkan oleh orang-orang yang lebih suka menulis pengingat di kertas daripada di ponsel menurut psikologi:
1. Mereka Lebih Mengandalkan Ingatan Visual dan Kinestetik
Orang yang mencatat dengan tangan cenderung memiliki gaya belajar visual dan kinestetik yang kuat.
Menurut studi dari Psychological Science, menulis tangan membantu memperkuat ingatan dan pemahaman.
Aktivitas motorik saat menulis di kertas menciptakan jalur saraf yang lebih dalam di otak, membuat informasi lebih mudah diingat.
Bagi mereka, melihat tulisan tangan sendiri jauh lebih kuat dampaknya dibanding melihat teks di layar.
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