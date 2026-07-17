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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 25 Juli 2026 | 09.15 WIB

Lebih Suka Menulis dengan Tangan daripada Mengetik di Komputer? Menurut Psikologi Anda Memproses 5 Emosi Ini Secara Berbeda

seseorang yang lebih suka menulis / foto: Magnific/magnific - Image

seseorang yang lebih suka menulis / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Di era digital seperti sekarang, di mana mengetik di komputer atau ponsel menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, masih ada sebagian orang yang lebih memilih menulis dengan tangan. 

Mereka merasa bahwa menulis di atas kertas memberi pengalaman yang lebih dalam, lebih personal, dan lebih bermakna. 

Namun ternyata, pilihan untuk menulis dengan tangan bukan hanya soal gaya atau preferensi pribadi semata. 

Psikologi mengungkap bahwa orang-orang yang lebih suka menulis dengan tangan memproses emosi secara berbeda dibandingkan mereka yang lebih sering mengetik.

Penelitian di bidang neuropsikologi dan psikologi kognitif menemukan bahwa menulis tangan melibatkan lebih banyak area otak, termasuk yang berkaitan dengan emosi, memori, dan pemahaman.

Hal ini memberi dampak nyata pada bagaimana seseorang mengalami dan mengelola perasaan mereka. 

Dilansir dari Geediting, terdapat lima emosi yang diproses secara berbeda oleh orang yang lebih suka menulis dengan tangan menurut psikologi:

1. Kesedihan: Diproses dengan Lebih Dalam dan Reflektif

Menulis tangan memungkinkan seseorang memperlambat proses berpikir, sehingga memberi ruang untuk merenung dan meresapi perasaan duka atau kehilangan.

Dalam psikologi, ini disebut emotional processing, yaitu saat seseorang mengurai dan memahami emosi negatif yang dialaminya.

Editor: Hanny Suwindari
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